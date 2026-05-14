Le remolcaron el Tesla a un diputado de La Libertad Avanza por falta de patente

El diputado de La Libertad Avanza Manuel Quintar (Jujuy) levantó el perfil esta semana con una infracción vehicular y este jueves le remolcaron su Tesla Cybertruck del estacionamiento del Congreso porque no tenía patente.

El Cybertruck se convirtió en el modelo estrella de Tesla, no sólo por su diseño que lo hace ver como un acorazado sino también por la cantidad de accidentes y desperfectos técnicos (como la combustión espontánea) que experimentaron los primeros ejemplares que salieron a la calle en 2023.

Matías Tabar

Informate más

El contratista de Adorni intentó justificar al jefe de Gabinete: “Todos trabajan en negro”

Hoy en día el vehículo está valuado en alrededor de U$S126.000, según informó la periodista Déborah de Urieta en X, donde el miércoles de esta semana dio a conocer la estrambótica escena de un Cybertruck encajonado en el estrecho estacionamiento del edificio del Anexo de Diputados.

“El diputado Quintar (LLA) fue a trabajar con su auto personal. Lo estacionó en la cochera del Anexo de Diputados. Me dicen que sale U$S 126.000”, comentó De Urieta en X, la red social cuyo socio mayoritario es el mismo que en Tesla: Elon Musk.

IMPORTANTE: Impacto en Chubut por la aparición de “peces pene” tras la ciclogénesis

Tras la difusión de las imágenes del Cybertruck alguien cayó en la cuenta de que ese vehículo había hecho todo un recorrido desde su país de fabricación hasta la Argentina para luego terminar en el garage del diputado Quintar, y en ningún momento adquirió una patente.

Por eso, para el final de la jornada una grúa remolcó el vehículo, aunque eso no logró desanimar a Quintar, que aprovechó sus propias redes sociales para compartir memes que partidarios le festejaron enseguida, amén de pedirle una vuelta en su “chiche nuevo”.

De paso, el legislador de La Libertad Avanza usó X para retrucar también ahí a sus críticos: “A mi nombre, con la mía…”, sin explicar por qué con “la suya” no había pagado también el trámite de la patente.