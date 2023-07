Lazzarini: “La ley de alquileres perjudicó a inquilinos y propietarios”

La ley de alquileres, que tantos dolores de cabeza causa tanto a dueños como inquilinos, será tratada después de las elecciones Paso. Por eso la AM990 se puso en contacto con el señor Cesar Lazzarini, quien es referente de las inmobiliarias capitalinas, se refirió al tema.

La novedad del momento es que esta ley cumplió ya 3 años y “perjudicó a todos los propietarios e inquilinos ya que es una mala ley y los legisladores no han hecho nada para solucionar este problema”, comenzó diciendo.

Generó inconvenientes ya que muchos propietarios están retirando sus propiedades de mercado porque no quiere quedarse todo un año con un alquiler sin poder actualizarlo, sobre todo con los altos niveles de inflación del país. También sucede con esto que las inmobiliarias no pueden trabajar.

La causa de este gran problema se debe, según Lazzarini a que solo se escuchó a los inquilinos, a pesar de la advertencia de las inmobiliarias, colegios y propietarios.

Recién a fines del año pasado, se convocó a todas las partes a discutir posibles cambios, y teniendo en cuenta las necesidades de todos, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo.

Una de las posibilidades era derogar la ley, en el cual se reinstalaba a ley anterior en el cual las partes pactaban libremente. Situación que se da hoy en día a espaldas de la legislación.

La discusión debe darse entre todas las partes, “eso es importantísimo”, enfatizó. Todos tienen que ser escuchados.

“El esperar a las Paso no va a solucionar el problema, porque tampoco serian mayoría”, sentenció. Aclaró que hubo 3 dictámenes diferentes, uno por la mayoría del oficialismo, un segundo presentado por Juntos por el Cambio que era eliminar los artículos conflictivos en la ley actual, y el tercer se trataba de derogar la ley actual y activar la ley vieja y después volver a empezar de cero. No se pusieron de acuerdo con ninguno.