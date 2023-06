Las primeras declaraciones de Rossi tras el anuncio: “Yo soy kirchnerista”

El precandidato a vicepresidente de Uni√≥n por la Patria (UxP), Agust√≠n Rossi, agradeci√≥ este s√°bado la “generosidad enorme” de Daniel Scioli, Eduardo de Pedro y Juan Manzur, que declinaron sus postulaciones en favor de la f√≥rmula de unidad que el jefe de Gabinete integra con el ministro de Econom√≠a, Sergio Massa, como postulante a Presidente, de quien destac√≥ que “tiene experiencia de gesti√≥n y conoce los problemas de los argentinos”.

“La din√°mica interna termin√≥ generando esta f√≥rmula de consenso con una actitud muy generosa de los compa√Īeros. Agradezco el enorme gesto de ‘Wado’, de Scioli y de Manzur. Tuvieron una generosidad enorme”, sostuvo Rossi en sus primeras declaraciones tras el anuncio conocido anoche.

En ese marco, en di√°logo con Radio 10, el funcionario destac√≥ que Massa es “una de las patas fundadoras del Frente de Todos y demostr√≥ tener una gran generosidad y estar despojado de ambiciones personales al tomar esa papa caliente que fue Econom√≠a”.

“Hay pocos dirigentes con la capacidad de gesti√≥n que tiene Sergio Massa. Tiene experiencia de gesti√≥n y conoce los problemas de los argentinos”, remarc√≥ el jefe de Gabinete. Por otro lado, dijo que “el kirchnerismo est√° presente en la formula porque yo soy kirchnerista”.

En Hagamos algo con esto, programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid AM 990, cont√≥ detalles de c√≥mo se enter√≥ de que iba a acompa√Īar a Massa.

“No la esperaba. Yo no particip√© de las negociaciones. A la tarde me llam√≥ el Presidente y me dijo que exist√≠a esa posibilidad y si yo estaba dispuesto a ser candidato a vice acompa√Īando a Sergio. Le dije que s√≠ y ah√≠ me enter√©”, relat√≥ el jefe de Gabinete, quien tambi√©n coment√≥ que habl√≥ con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El referente peronista destac√≥ la figura del tigrense y afirm√≥ que tiene “mucho respecto pol√≠tico por todo lo que hizo, por el camino que transit√≥, lo que construy√≥ y aport√≥ al Frente de Todos y en la gesti√≥n”.

“Tengo una relaci√≥n personal de hace muchos a√Īos, independientemente de las distancias que hemos tenido en un determinado momento. Tengo muchas m√°s coincidencias sobre el futuro y el presente que diferencias en el pasado. No tengo dudas de que voy a tener una muy buena complementaci√≥n”, defini√≥.

Adem√°s, estim√≥ que en la campa√Īa electoral se ver√° “un frente muy unificado, muy fortalecido y con mucha militancia en la calle”.

“Hay que mostrarle a los argentinos todas las cosas que hemos conseguido, los inconvenientes que tuvimos, la herencia que recibimos y reconociendo las cosas que faltan”, indic√≥.