Las pérdidas en maíz y soja restarán más de 2.300 mill/dol de divisas

Por la sequía. La estimación de la BCR mide el menor volumen a despachar en granos y en productos del complejo sojero. Los altos precios de los granos compensan las pérdidas.

Las proyecciones de exportaciones 2022 desde el complejo granario de Argentina alcanzarían a 35.169 millones de dólares, cifra que implica 2.322 mill/dol menos respecto de la estimación de diciembre y 2.683 mill/dol menos que lo exportado durante 2021.

Así es la nueva estimación que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, tras evaluar el impacto de la sequía en la producción de soja y maíz.

-Las exportaciones de poroto de soja se proyecta en 2.170 mill/dol, 1.100 millones menos que lo previsto hace un mes.

-Los despachos de maíz se proyectan en 7.841 mill/dol, denotando una caída de casi 1.700 mill/dol con relación a la proyección de diciembre.

-También se prevén recortes en las exportaciones de aceite de soja, producto del menor volumen a despachar, y de trigo, consecuencia de menores precios proyectados para el nuevo año. Estas caídas son compensadas en parte por un mayor valor de las exportaciones estimadas para la harina de soja.

Así, este derivado alcanzaría envíos al exterior por 10.428 mill/dol, alrededor de 1.000 mill/dol más que lo proyectado hace un mes por la BCR.

Además, considerando que dada la menor producción de soja se proyectan mayores importaciones temporarias de la oleaginosa y además se prevé un incremento en los precios de importación, las importaciones del sector se estiman en US$ 2.688 millones, casi US$ 300 millones más que hace un mes. De esta manera, las exportaciones netas del sector se proyectan en US$ 32.480 millones, US$ 2.751 millones menos que en el año que culminó.

En el cuadro se presentan las exportaciones mensuales de los principales productos del sector agroindustrial. Comprende los datos de exportación proyectados en el informe de Panorama de Mercados BCR – Diciembre 2021 y las nuevas proyecciones para el mes de enero.

En el mes de diciembre último, el valor de las exportaciones alcanzó US$ 2.672 millones, marcando un récord para igual mes de años anteriores. De esta manera, las exportaciones de los principales productos agroindustriales culminan el 2021 marcando un récord particular: en valor, todos los meses del último año alcanzaron un máximo respecto de igual mes de años anteriores. Además, agosto del último año fue el mes en el que el valor de las exportaciones de estos productos obtuvo su mayor registro en la historia, con US$ 3.897 millones. Hasta este entonces, el récord anterior lo ostentaba mayo de 2011, cuando las exportaciones de estos productos totalizaron US$ 3.594 millones.

Por otro lado, un elemento a destacar es que, «para el año 2022, los buenos resultados de la cosecha fina sumados a los buenos precios internacionales de los granos dejarían como saldo un valor de exportaciones superior a la de los primeros meses del año que finalizó. No obstante, con el correr de los meses y dadas las magras perspectivas productivas para la campaña gruesa, las exportaciones irían perdiendo fuerza en comparación a lo que ocurrió en el 2021, y el valor total de las exportaciones en el 2022 se ubicaría por debajo del 2021», concluye el informe de la BCR. (Noticias AgroPecuarias)