Las invernadas largas comienzan a mostrar los primeros resultados

BUENOS AIRES (NAP) La faena de bovinos alcanzó los 6,48 millones de cabezas en los primeros seis meses del año, al comparase lo faenado en igual semestre del año pasado, supone una mejora del 2% interanual, unos 131.360 animales. Al comparar los números absolutos, este año se observan que la faena de las vacas aumentó 15%, de los toros creció 12% y para los novillos el aumento fue de 12%, respecto de lo faenado un año atrás. El contexto del año pasado no aporta un parámetro muy robusto a esta comparación. El informe del Rosgan indica que cierre de exportaciones decretado en el mes de mayo de 2021 generó una disrupción especialmente en la faena de vacas y toros, categorías altamente dependientes de la exportación a China. En el caso de los novillos, si bien también ha sido una de las categorías más golpeadas por estas medidas, la rápida excepción que lograron las cuotas exportables permitió mantener un canal de salida que morigerara la caída para este tipo de hacienda pesada. Por tanto, el crecimiento interanual que hoy se observa en la faena resulta ciertamente genuino. Si bien la situación de muchos campos está obligando a reducir la carga animal y esto se refleja en la faena de algunas categorías mayores, en novillos no pareciera ser el factor determinante puesto que el crecimiento que se observa en los kilos faenados (promedio por res) no estaría indicando un acortamiento de los ciclos por restricción de campos. La faena mensual de novillos paso en los últimos años de fluctuar en torno a los 200 a 250 mil animales a menos de 100 mil cabezas el año pasado. Con la llegada del invierno, el peso medio de faena tiende a descender para recuperarse luego hacia los meses de primavera, período de mayor oferta de pasto. Por el contrario, en los últimos tres meses el peso promedio de la res de novillo muestra mejoras de hasta 10 kilos respecto de los pesos obtenidos en los últimos dos años.

Este proceso de recuperación del novillo invernado a pasto se inicio el año pasado con la intensificación de los procesos pastoriles. Esta retención de machos en cierto modo se vio reflejado por entonces en una oferta más limitada que hoy comienza a aparecer. En los estos primeros seis meses del año, la faena de novillos muestra números en ascenso, alcanzando en junio los 112.052 animales faenados. Esta categoría, es una de las que mayor tiempo involucra en su proceso productivo. Producir un novillo, bajo un sistema pastoril con terminación a corral, requiere no menos de 12 meses, dependiendo de la edad de ingreso de la recría al sistema. Esto implica una antelación en la decisión del invernador de novillos, como mínimo de un año. Por tanto, lo que hoy estamos viendo reflejado hoy en la faena muy probablemente sea producto de las decisiones tomadas un año atrás. Esta temporalidad del negocio torna al invernador de novillos más expuesto a contextos de elevada incertidumbre político-comercial como así también a entornos de elevado costo financiero. Este último punto se ve claramente reflejado cuando se analiza la proporción de novillos que llegan a faena en relación a la cantidad total de machos y el costo financiero promedio de esta inmovilización de capital (Tasa de interés promedio para préstamos al sector privado, no financiero). Es así como en momentos de fuerte escalada en las tasas financieras, como se dio desde mediados de 2019 a fines de 2020- esta categoría resulta fuertemente afectada, perdiendo participación en relación a categorías de machos más jóvenes, cuyos ciclos de engorde son menos prolongados y por ende involucran una menor inmovilización de capital. Actualmente, aun con un elevado costo financiero total, las tasas promedio en pesos descendieron significativamente y, a su vez, la devaluación de la moneda reduce aún más ese costo, en términos reales. Con tasas de inflación que anualizadas ya se proyectan por arriba del 80%, este tipo de planteos productivos que no requieren reposiciones cortas de mercadería, ofrecen una mayor protección frente a la desvalorización de la moneda. Sin dudas, la recuperación de esta categoría resulta esencial para producir más carne con la misma cantidad de kilos nacidos(Noticias AgroPecuarias).