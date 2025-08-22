Las ferias PAIPPA ofrecieron productos en tres puntos de venta

Se realizaron este viernes 22 las tradicionales ferias PAIPPA, en tres

puntos de venta: el Polideportivo del barrio la Paz, el Centro Comunitario

del barrio La Nueva Formosa y en Padre Grotti 1040, sede de la

institución.

Allí pequeños productores provenientes de Villa Dos Trece, Laguna

Naineck, Punta Guía, Tatané, Herradura y Lote 4 ofrecieron una variedad

de productos, directamente de la chacra.

“Trajeron todo lo que sea verduras de hoja, cebollita, perejil, rúcula, acelga,

achicoria, rabanito” enumeró la licenciada Pamela Moreyra, responsable de

Comercialización del PAIPPA.

Además, variedad de zapallos, morrones, remolacha, y como siempre

limones, zanahoria y frutas de estación. También se consiguen queso

criollo y huevos caseros.

“Desde muy temprano se acercaron las familias a hacer sus compras,

previo al fin de semana. En los dos puntos fijos tenemos muy buenas

ventas, ya nuestros compradores están acostumbrados a venir a buscar

buenos precios” enfatizó.

En ese sentido confirmó que los precios se mantienen hace varios meses,

consiguiendo mazos de estas verduras a $500 o $600 de acuerdo al tamaño,

mientras que la acelga se vende a mil pesos el mazo.