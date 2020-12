Las estrictas reglas de alimentación que tiene Cristiano Ronaldo para sus hijos

El astro portugu茅s consider贸 que su hijo mayor tiene talento, pero que para ser el mejor requiere de mucha dedicaci贸n

Cristiano Ronaldo cerr贸 el a帽o siendo galardonado con el premio al jugador del siglo en la gala de los Globe Soccer Awards, que se llev贸 a cabo en el Armani Hotel, en el rascacielos Burj Khalifa de Dub谩i. Este tradicional evento del f煤tbol, que cont贸 con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entreg贸 por primera vez los premios al siglo, para reconocer los 煤ltimos 20 a帽os.

Despu茅s de levantar el trofeo y bajarse del escenario, brind贸 una entrevista a los medios de comunicaci贸n, que cubrieron el evento en la que habl贸 de su vida personal.

Preguntado sobre su hijo mayor, Cristiano Jr., el delantero de la Juventus reconoci贸 que tiene talento, pero que hay cosas que debe mejorar y h谩bitos que lo enojan como padre.

鈥淎 veces bebe coca cola y come patatas fritas, y eso me irrita, 茅l lo sabe鈥, asegur贸 en declaraciones al peri贸dico portugu茅s A Bola. 鈥淰eremos si mi hijo se convierte en un gran futbolista鈥, consider贸 el ex Real Madrid sobre Cristiano Jr., quien milita en las categor铆as infantiles de la Vecchia Signora.

鈥淎 veces bebe coca cola y come patatas fritas, y eso me irrita, 茅l lo sabe鈥, asegur贸 en declaraciones al peri贸dico portugu茅s A Bola. 鈥淰eremos si mi hijo se convierte en un gran futbolista鈥, consider贸 el ex Real Madrid sobre Cristiano Jr., quien milita en las categor铆as infantiles de la Vecchia Signora.

鈥淪iempre le digo que se necesita trabajo y dedicaci贸n para tener 茅xito. No lo presionar茅 para que se convierta en futbolista, pero me gustar铆a. Lo m谩s importante es convertirse en el mejor en lo que desee, ya sea f煤tbol o medicina鈥, concluy贸 el astro portugu茅s.

Sus otros hijos tampoco se libran de sus estrictas reglas de alimentaci贸n. Los gemelos Eva y Mateo y su hija Alana Martina conocen la forma de pensar de su padre: 鈥淢is ni帽os menores me miran con algo de miedo cuando comen chocolates鈥, sentenci贸 Ronaldo.

https://www.infobae.com/america/deportes/futbol-europeo/2020/12/28/las-estrictas-reglas-de-alimentacion-que-tiene-cristiano-ronaldo-con-sus-hijos/