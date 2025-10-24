Las escuelas están listas para los comicios del domingo 26, confirmó el ministro de Educación

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, al dialogar con esta
Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), se refirió al trabajo realizado
desde el área educativa para los comicios electorales del domingo 26.
Señaló que “ya hemos concluido con la preparación de todas las escuelas
para recibir a la ciudadanía formoseña en este acto democrático del
sufragio” y añadió que “también finalizamos con las capacitaciones a los
delegados judiciales”, recordando que esa responsabilidad recae sobre
directores de las instituciones escolares seleccionadas para votar.
En este sentido, precisó que “265 directores han sido capacitados en todo el
territorio provincial”.
Asimismo, resaltó que “el sábado pasado se hizo otra prueba más de
conectividad con el Correo Argentino”, destacando que para eso “estuvo
trabajando más de 30 días la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías
de Información (UPSTI) junto con el Sistema de Gestión Educativa
Formosa (SiGEF)”.
“Podemos trabajar con mucha seguridad, gracias a que se ha invertido a lo
largo del tiempo, en conectividad en todo el territorio de nuestra
provincia”, valoró Araoz y remarcó que “eso facilita muchísimo”.
Además, el Ministro puso en valor la labor docente, señalando que “dentro
del ámbito educativo se trabajó con los responsables de las áreas de
ciencias sociales para poner en común la Boleta Única Papel con nuestros
alumnos”, y consideró que “eso ha sido altamente satisfactorio, porque al
fin de cuentas se están formando en las escuelas y la formación ciudadana
es un tema central”.
En este punto, aseguró que “estamos muy entusiasmados y manteniendo el
alto compromiso de todo el Ministerio de Cultura y Educación, pero
fundamentalmente de la comunidad educativa”, marcando que “esto es una
expresión de cómo se trabaja coordinadamente con fuerzas federales,
Justicia Federal, el Tribunal Electoral y más”.
Por todo esto, el funcionario afirmó que “va a ser una fiesta de la
democracia, no solo en nivel de participación, sino que Formosa se va a
seguir caracterizando por un acto eleccionario desarrollado en paz y con
absoluto respeto”.