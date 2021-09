Las cuevas en Marte podrían servir de refugio para la vida

Un reciente estudio demuestra que las cuevas marcianas podrían ofrecer niveles de radiación amigables con la vida. Las cuevas podrían ser, por tanto, lugares seguros para los futuros exploradores humanos; y también podrían ser algunos de los mejores lugares para buscar signos de vida en el Planeta Rojo.

La investigaci√≥n se ha liderado desde el Centro de Astrobiolog√≠a (CAB), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Cient√≠ficas (CSIC) y al Instituto Nacional de T√©cnica Aeroespacial (INTA), todas estas instituciones en Espa√Īa.

En la actualidad, la superficie de Marte está expuesta a niveles de radiación letales para la vida tal y como la conocemos. El subsuelo marciano, en cambio, podría ofrecer protección frente a estos elevados niveles de radiación, aunque, a su vez, la carencia de luz visible en este entorno limitaría el tipo de organismos que podrían sobrevivir en él.

El reciente estudio ha caracterizado por primera vez los niveles de radiación ultravioleta en las entradas a cuevas desde cráteres de pozo y en aperturas en tubos de lava. Para ello, ha sido necesario desarrollar un modelo numérico de radiación, con el que se han realizado cientos de simulaciones para distintos tipos de cráteres y aperturas, en función de su posible localización en el Planeta Rojo.

Como se√Īala Daniel Vi√ļdez-Moreiras, investigador del CAB y autor del estudio, ‚Äúlos resultados sugieren que estos entornos podr√≠an ofrecer niveles de radiaci√≥n amigables con la vida, a la vez que los niveles de luz visible ser√≠an adecuados para ciertos organismos fotosint√©ticos presentes en nuestro planeta‚ÄĚ.

Hasta ahora, se han catalogado centenares de candidatos a posibles entradas de cuevas en la superficie de Marte, aunque ninguna misi√≥n de exploraci√≥n rob√≥tica los ha visitado hasta la fecha. El uso de drones voladores, como el helic√≥ptero Ingenuity actualmente en Marte, podr√≠a permitir buscar y explorar posibles entradas de cuevas. ‚ÄúSer√≠a necesario el env√≠o a Marte de una misi√≥n de este tipo, para avanzar en la evaluaci√≥n de la habitabilidad de estos prometedores entornos‚ÄĚ, concluye Vi√ļdez-Moreiras.

El estudio se titula ‚ÄúThe ultraviolet radiation environment and shielding in pit craters and cave skylights on Mars‚ÄĚ. Y se ha publicado en la revista acad√©mica Icarus. (Fuente: CAB)

https://noticiasdelaciencia.com/art/42565/las-cuevas-en-marte-podrian-servir-de-refugio-para-la-vida