Las críticas de Horacio Cabak al Gobierno que revolucionaron las redes: “¿Se dieron cuenta de que pedimos permiso casi hasta para ir a c…?”

El conductor fue tendencia en Twitter por quejarse de las restricciones que rigen en la Argentina desde el 20 de marzo

“Las cosas que te gustan las escribí yo. Likealas. Las que no te gustan, las escribió mi CM (Community Manager): putealo a él”, aclara Horacio Cabak en su biografía de Twitter, tomando en sorna las repercusiones que suelen provocar muchos de sus posteos. Porque el conductor no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar sus opiniones en la red social. Incluso no se queda callado si es criticado por su ideología y defiende su postura a capa y espada.

Este martes Cabak fue tendencia por unas críticas que realizó frente a las medidas que viene tomando el Gobierno para contener el coronavirus. “¿Se dieron cuenta de que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar?”, preguntó de manera irónica a sus seguidores. “¿Ya descargaste la app CAGar? Según tu DNI fijate que día te toca…”, agregó el ex modelo a modo de broma, por la app Cuidar.

Al leer que algunos usuarios lo cuestionaban, el presentador de La Jaula de la Moda enumeró las actividades por las que se debe pedir autorización, según su criterio: “Permiso para circular; para trabajar; para correr; para caminar; para ver a hijos; para ir al médico; para ir al banco; para cruzar de Provincia a Capital; para que ingrese alguien a tu domicilio; para encontrarte con tu familia”.

Ya descargaste la app CAGar ?

Segun tu DNI fíjate que dia te toca… — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 21, 2020

1-permiso para circular

2- para trabajar

3- para correr

4- para caminar

5- para ver a hijos

6-para ir al medico

7- para ir al banco

8- para cruzar de provincia a capital

9- para que ingrese alguien a tu domicilio.

10- para encontrarte con tu familia.



Esos son solo algunos. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 21, 2020

La periodista Sofía Caram le contestó que el permiso para circular ya no lo piden y que el resto de las autorizaciones mencionadas eran mentiras. “¿En qué país vivís, Horacio Cabak?”, le consultó. “Vivo en la parte del país que no es CABA”, le contestó el conductor.

Luego, le realizó una serie de preguntas retórticas a Carman para justificar su posición: “¿Podés circular libremente por el país? NO. ¿Podés abrir cualquier local en cualquier momento? ¿O desarrollar cualquier tarea no esencial sin permiso? NO. Hay zonas donde está restringida la actividad física. Por ejemplo en los barrios cerrados. El país no es CABA, es mucho menos opulento. ¿En que país vivís vos, Sofia Caram?”.

“No vivo en CABA y mi familia vive en el interior. Vas a tener que buscar otro argumento, Horacio. ¿En qué parte no se entiende que estamos en medio de una pandemia?”, le respondió Caram. “Vos no hablaste de la pandemia, negaste la necesidad de tramitar permisos. ¿Es mentira que haya que tramitar todos esos permisos?”, retrucó Cabak.

El pais no es CABA, es mucho menos opulento.



En que pais vivis vos @sofiacaram ? — Horacio Cabak (@HoracioCabak) September 22, 2020

Esta no es la primera vez que el conductor critica las restricciones impuestas por el Gobierno. En agosto fue uno de los tantos famosos que se expresó en Twitter por la muerte de Solange Musse, la joven a la que le impidieron despedirse de su padre. Esta circunstancia generó una gran conmoción en la sociedad.

La joven de 35 años falleció en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa, luego de que días antes fuera trasladada en grave estado desde Alta Gracia. Pablo, su papá, no estuvo allí, en su último suspiro: le prohibieron ingresar a Córdoba -a la que llegaba desde la localidad neuquina de Plottier, acompañado por una hermana suya- debido a la rigidez con la que los funcionarios locales aplicaron los protocolos sanitarios establecidos por la pandemia de COVID-19. Incluso, debió regresar a Neuquén escoltado por móviles policiales.

En esa oportunidad, Horacio escribió con indignación: “(Su padre) pidió autorización para verla VIVA. Pero, los tiempos de la justicia manejan su propio huso horario. Porque evidentemente es lo mismo despedirte de tu hija en su cama, que en su féretro”.