“Las automotrices tenemos el mismo problema que todos los sectores de la economía”, dijo Beato

El propietario de Lorena Automotores, Sebastián Beato en contacto con la AM990 habló acerca de cómo se encuentra la situación del sector.

Beato comenzó diciendo: “la situación es la que estamos viviendo todos, no solo la del rubro automotriz, solo que quizás acá se sienta más por la cantidad de fuentes de empleo que tiene el sector”.

Y añadió, “este es uno de los motores importantes de la economía. Por ahora estamos con el problema de no saber que sucederá con la importación de autos. Las importadoras son un mercado chico, esta trabajando mucho para que crezca el mercado nacional”.

“Las importadoras pequeñas no están vendiendo, es por eso que las automotrices tampoco pueden vender porque no saben cuando van a reponer stock”, manifestó.

“Está complicado, pero creo que hay que dejar pasar y que se vean cuales serán las medidas y las reglas de juego para que las importadoras de autos tomen las medidas necesarias”, cerró.