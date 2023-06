Las 5 series más exitosas de Netflix en Argentina para mirar este fin de semana

Casados con hijos, después de su prolongado éxito en la televisión y en su versión teatral, con el elenco encabezado por Guillermo Francella, Florencia Peña y Erica Rivas, es lo más visto en la plataforma de Netflix en Argentina, en la semana del 22 al 28 de mayo. Los fanáticos de esta sitcom revalidan la historia en el streaming.

Arnold Schwarzenegger estrena su primera serie de televisión en Netflix. El actor de Terminator llegó al streaming con FUBAR, como un agente de la CIA que tiene que enfrentarse a una última misión: salvar a su hija, que también es agente de la agencia de inteligencia. Ocho episodios a puro vértigo. FUBAR es la jerga militar utilizada para decir: “Fucked Up Beyond All Recognition (o Repair)”, que traducido sería “Jodidos más allá de todo reconocimiento”

Le siguen el thriller español El silencio, con 6 episodios; seguido por una serie coreana, Besos, Kitty -un spin-off de la triología “A todos los chicos de los que me enamoré”- y finalmente, La reina Charlotte, que continúa entre lo más buscado del streaming.

Las 5 series para maratonear este fin de semana

Casados con hijos. Una clásica comedia repleta de travesuras y conflictos sobre una disparatada familia de Buenos Aires y sus vecinos. Protagonistas: Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas.

El silencio. Temporada 1. Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación. Protagonistas: Arón Piper, Almudena Amor, Cristina Kovani.

FUBAR. Temporada 1. Cuando padre e hija descubren que ambos trabajan en secreto para la CIA, una operación encubierta de por sí peligrosa se convierte en un enredado asunto familiar. Protagonistas: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter.

Besos, Kitty. Temporada 1. Se escribe una nueva historia de amor cuando Kitty, la joven celestina, se reencuentra con su novio a distancia en el mismo internado al que asistió su difunta madre. Protagonistas: Anna Cathcart, Minyoung Choi, Gia Kim.

La reina Charlotte. En esta precuela de «Bridgerton», el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad. Protagonistas: India Amarteifio Adjoa Andoh, Michelle Fairley.

Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.

Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio