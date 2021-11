Las 10 frases más explosivas de China Suárez y el escándalo con Icardi y Wanda: “Me puedo poner muy mala”

Entrevistada por Alejandro Fantino, Eugenia Suárez rompió el silencio sobre el Wanda Gate.

A casi un mes y medio del inicio del escándalo que compartió con Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez brindó una entrevista exclusiva a Alejandro Fantino para una conocida plataforma de streaming en la que no dejó temas sin tocar sobre su vida.

Por supuesto, y tal como lo habían adelantado en algunos medios, la actriz abordó muy superficialmente el conflicto que vivió con Nara e Icardi, y reveló que “sólo le dará explicaciones a sus hijos”.

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones, y a lo mejor suene soberbio, o rebelde cuando era más chica, pero el día en que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos”, explicó en el especial de Star + En primera persona.

“¿Sobre esto que pasó?”, quiso saber Fantino. “Sobre toda mi vida. Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. No me lo banco. ¿Y adonde saliste, y adonde estuviste, y con quién? No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada. Porque no tengo ganas”, explicó ella.

“Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiera salido armar un personaje”, agregó la China.

“A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad. Los que me odian y me quieren es por eso, porque soy yo, porque no muestro otra cosa”, aclaró.

Pero, además, la China dio una serie de destacadas definiciones sobre su vida a tener en cuenta:

1- “Cuando era chica me preguntaban qué quería hacer y yo decía ‘ser mamá’. Lo único que quería era tener hijos, ni siquiera una familia”

2- “Me llevo muy bien con Laurita Fernández y con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo, y hay una vida real que la gente no la conoce”.

3- “Yo puedo pelear, pero no soy muy de gritar. Soy más hiriente en este tono. Soy picantísima y me puedo poner muy mala”

4- “Siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo”

5- “Creo que estamos muy susceptibles, Y está este tema de la cancelación, cancelan a todo el mundo. Me sentí mal, hubo gente que me escribió para darme el pésame. Aprendí a no tomármelo de manera personal, antes sí”

6- “Es raro que yo diga que me gusta la soledad, porque siempre estuve de novia. Me gusta la soledad, pero me gusta mucho también estar de novia. Mucho. Soy enamoradiza. Y confío, y apuesto…”

7- “Mi vieja ya está curada de espanto. Sufre porque soy su hija, me ama y me conoce. Y además sabe todo porque yo le cuento todo, todo desde muy chica. Mi papá era muchísimo más duro y un día me dijo ‘yo ya entendí Coquito que con vos no voy a poder'”

8- “Ahora no quiero saber más nada con nadie, estoy como en un momento… Me autoanalizo, hago autocrítica y te queda como un trauma. No estoy sola, tengo tres hijos. Mi familia son ellos. Si elijo tener un hombre al lado es porque me va a sumar, no porque lo necesite. No necesito que me cambien la lamparita, ni que me prendan el fuego para el asado porque lo hago todo yo. El que esté al lado mío es para acompañarme y pasarla a la par”

9- “Respecto a la monogamia, yo creo que hay que prestarle mucha atención a las nuevas generaciones. Yo los escucho y vienen con otra cabeza. Yo soy un poco más conservadora, aunque creo que la monogamia no es tan natural. (…) Hasta ahora tuve relaciones monogámicas pero no sé qué puede pasar a futuro”

10- “El machismo en las mujeres es tremendo. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, de poca empatía. Se creen el papel de mujer y son las primeras en señalar a otras. Eso es porque nos adoctrinaron, nos dijeron cómo teníamos que ser, y nos metieron en la cabeza la competencia”