LANZAMIENTO. El Gobierno Nacional lanzó la línea “Créditos Casa Propia”

Se trata de dos l铆neas para refacci贸n y construcci贸n de nuevas viviendas que se ajustar谩n en base a la evoluci贸n salarial. La AM990 en contacto con el presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Formosa, Ariel Sosa habl贸 al respecto.

Sosa comenz贸 diciendo 鈥渢enemos que tener en cuenta por un lado la l铆nea de cr茅dito que lanz贸 el Gobierno Nacional el d铆a de ayer, que es para refacci贸n y por otra l铆nea de construcci贸n鈥.

Hay que tener en cuenta que la l铆nea de refacci贸n es un cr茅dito personal y la de construcci贸n es un cr茅dito hipotecario, 鈥渓as dos tienen la misma modalidad y finalidad que es la que est谩 ajustada con la formula hogar y es directamente una actualizaci贸n con el factor salarial y no puede ser superior al 25% del salario, esto es algo muy importante y teniendo en cuenta los cr茅ditos que otorg贸 el gobierno nacional anterior que se ajustaba con la f贸rmula UVA que la gente que tom贸 esa l铆nea no pudo abonarla porque el valor de la cuota es superior a ese porcentaje que hoy nos permite esta l铆nea de cr茅ditos鈥, ahond贸.

鈥淓n cuanto a recomendaciones debo decir que esta l铆nea de cr茅ditos si uno no tiene los papeles en regla, no va a poder acceder a los mismos ya que para la l铆nea de construcci贸n a la hora de inscribirse se solicita que los inmuebles est茅s escriturados al 31 de marzo, en esto hago mucho hincapi茅 porque muchos de nosotros no tenemos los planos o los papeles de la casa, es muy importante que se tengan estos papeles en regla y sobre todo si se quiere acceder a estos cr茅ditos鈥, se帽al贸.

M谩s informaci贸n

El presidente de la Naci贸n, Alberto Fern谩ndez, junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat, Jorge Ferraresi, encabezaron este martes el lanzamiento de la l铆nea 鈥淐r茅ditos Casa Propia鈥 que otorgar谩 87 mil cr茅ditos individuales a tasa cero para refacci贸n y construcci贸n de nuevas viviendas.

En el marco del programa federal Casa Propia – Construir Futuro y durante un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, se llev贸 adelante la presentaci贸n de esta nueva l铆nea que entregar谩 65 mil cr茅ditos personales para la compra de materiales y trabajos de mano de obra, y otros 22 mil cr茅ditos hipotecarios para la construcci贸n de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio.

Esta nueva iniciativa del Gobierno Nacional con alcance federal busca seguir reduciendo el d茅ficit habitacional y nace de comprender a la vivienda como un derecho y a su construcci贸n como parte indispensable del proceso productivo. Desde esta perspectiva, la casa constituir谩 ahora el lugar donde cada familia tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse sustentablemente.

Durante el lanzamiento, el ministro Ferraresi explic贸: 鈥淭rabajamos para que la vivienda no sea m谩s una cuesti贸n de especulaci贸n financiera, sino que sea un derecho y que ese derecho tenga que ver con generar condiciones para que podamos so帽ar con una Argentina inclusiva y de igualdad de oportunidades para todos y todas. Para ello, dise帽amos este sistema solidario donde cada uno paga en funci贸n del salario que tiene y as铆 cada uno genera la posibilidad de construir este nuevo paradigma鈥. Y concluy贸: 鈥淰olvimos para ser mejores y empezamos a generar esas condiciones a partir del h谩bitat, gracias Alberto鈥.

Por su parte, el presidente Fern谩ndez dio cuenta que en el d铆a de hoy se promulg贸 la ley de modificaci贸n al impuesto a las Ganancias, sancionada por el Congreso de la Naci贸n y por medio de la cual m谩s de 1.200.000 trabajadores dejar谩n de pagarlo.

En l铆nea con ello, destac贸: 鈥淓s justamente en este d铆a en que quisimos darles la buena noticia de estos cr茅ditos a tantos argentinos y argentinas, porque muchos trabajadores van a recuperar su capacidad adquisitiva y podr谩n acceder a los mismos. Sabemos que la construcci贸n es el gran movilizador de la econom铆a y la vivienda un derecho fundamental, por lo tanto, todo lo que como Gobierno Nacional invirtamos en este sentido va a ser una inversi贸n en el sentido correcto鈥.

Tal como ambos funcionarios destacaron, para dar previsibilidad a los y las tomadoras de estos cr茅ditos y entendiendo el trabajo en vinculaci贸n con el derecho a la vivienda, ambas l铆neas estar谩n ajustadas por la nueva f贸rmula Hog.Ar de actualizaci贸n de capital basada en la evoluci贸n del Coeficiente de Variaci贸n Salarial (CVS).

Quienes est茅n interesados deber谩n ingresar en www.argentina.gob.ar/casapropia para completar el formulario de inscripci贸n en caso de cumplir con todos los requisitos previstos en las bases y condiciones, all铆 detallados.

Estuvieron presentes el presidente de la C谩mara de Diputados de la Naci贸n Argentina, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini; el presidente del Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain; el presidente de la C谩mara Argentina de la Construcci贸n, Iv谩n Szczech; y representantes de la UOCRA; adem谩s de intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Mediante videoconferencia, tambi茅n asistieron gobernadores y gobernadoras de varias provincias, y legisladores de distintos puntos del pa铆s.