Lanata hace cualquier cosa por un punto de rating: reveló la dura y cruel enfermedad que tiene Wanda Nara

El periodista Jorge Lanata asegur贸 este viernes en su programa por Radio Mitre que la empresaria Wanda Nara tiene leucemia.

“No entiendo por qu茅 hay una cuesti贸n corporativa del periodismo del espect谩culo en no decirlo”,聽lanz贸 Lanata.

En un acto de falta de 茅tica period铆stica y con el 煤nico objetivo de conseguir rating, Lanata filtr贸 la supuesta enfermedad que padece la empresaria聽sin considerar si la totalidad de la familia Nara est谩 al tanto de la informaci贸n.

De hecho, el pap谩 de Wanda –Andr茅s Nara– manifest贸 por eltrece, (canal perteneciente al Grupo Clar铆n al igual que Radio Mitre) desconocer qu茅 aqueja a su hija y protest贸 por el hermetismo que hay en torno a su estado de salud.

鈥淢谩s all谩 de que con Wanda tenemos una relaci贸n cortada. Hab铆amos vuelto a estar bien despu茅s de ocho a帽os en un momento, pero por diferentes motivos que desconozco dejamos de vincularnos en forma fluida. De golpe, de la nada, no s茅 por qu茅 motivo dejamos de vincularnos m谩s fluidamente como lo hab铆amos hecho a principio de a帽o鈥, se lament贸 el padre de la empresaria.

Andr茅s cont贸 su experiencia en el hospital: 鈥淐uando llegu茅 era una explosi贸n medi谩tica terrible, estaban todos esperando a ver el resultado de lo que pasaba con ella. Hab铆a un blindaje que no quer铆an informar nada que me llam贸 la atenci贸n鈥.

鈥淓xig铆 que me dijeran qu茅 pasaba porque soy el padre y me dijeron que ya se retir贸. Ped铆 que me adelanten un poco m谩s porque trascendi贸 un escenario diferente, hablaban de algo grave, y nadie dec铆a nada. A ra铆z de eso decid铆 no entrar en ning煤n tipo de pol茅micas. No quiero hablar ni de Nora ni de ella porque est谩n sensibilizadas. Por m谩s que no tengamos una charla fluida, me merezco saber de su salud. Cuando se habla de salud, hay un l铆mite鈥, cerr贸 Nara.