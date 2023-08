Lali lamentó la victoria de Milei y la agredieron en las redes: su respuesta

Lali Esp贸sito sali贸 al cruce de los ataques que recibi贸 luego de expresar su opini贸n por la victoria del libertario Javier Milei en las elecciones PASO 2023 de este domingo 13 de agosto.

“Qu茅 peligroso. Qu茅 triste”, escribi贸 Lali en la red social Twitter cuando se dieron a conocer los resultados del domingo, recibiendo por este mensaje muchos ataques, entre ellos uno de Amalia Granata.

Por ese mensaje, Lali recibi贸 cientos de ataques, entre ellos la de la macrista Amalia Granata, qui茅n la cuestion贸 de manera rid铆cula por sus dichos.

A trav茅s de la red social Twitter, Lali Esp贸sito escribi贸 un extenso mensaje: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”, asever贸.

“Nos mal acostumbramos -prosigui贸 Lali- a considerar que si alguien opina de una manera es porque est谩 del otro bando y del 煤nico bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente pol铆tico y econ贸mico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Y agreg贸: “Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo 煤nicamente. Podr铆a no opinar nada, obvio. Es lo m谩s c贸modo pero no soy as铆 Asique …Si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos“, concluy贸.