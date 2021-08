La viróloga argentina que más sabe sobre coronavirus: publicó 23 estudios y halló dos anticuerpos para desarrollar una terapia

鈥淭odav铆a todo es un poco surrealista para m铆鈥. Lo siente la vir贸loga argentina Alejandra Tortorici, quien lleva ocho a帽os concentrada en la investigaci贸n sobre la familia de los coronavirus. Est谩 asombrada porque el virus ha entrado profundamente en la charla cotidiana de la gente. 鈥淎ntes de la pandemia, ni mi familia ni mis amigos entend铆an qu茅 investigaba en el laboratorio. Pero ahora me hablan de anticuerpos y escucho palabras como Coronaviridae en la radio. Es incre铆ble鈥, cont贸 al ser entrevistada en exclusiva por Infobae.

Tortorici es la cient铆fica argentina que m谩s sabe sobre coronavirus. Con colegas de diversos pa铆ses, ya public贸 23 art铆culos sobre coronavirus en revistas de alto impacto como Nature, Science y Cell, y es revisora de papers de otros investigadores. Lleva m谩s de un a帽o y medio sin tomarse vacaciones, y ya aport贸 el hallazgo de 2 anticuerpos que podr铆an utilizarse solos o combinados como terapia para los pacientes con COVID-19.

No para de trabajar, y sue帽a con ver un mundo sin pandemia, aunque le duele la desigual distribuci贸n de las vacunas. Hoy solo el 15,2% de la humanidad ya complet贸 el esquema de vacunaci贸n. En los pa铆ses de menores ingresos, solo el 1,1% de la poblaci贸n recibi贸 al menos una dosis, seg煤n el sitio OurWorldInData.



Tortorici hoy es cient铆fica del Departamento de Virolog铆a del Instituto Pasteur de Francia. Tambi茅n es investigadora visitante del Departamento de Bioqu铆mica en la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Y destila pasi贸n por el saber m谩s y entender mejor los engranajes complejos de los virus que afectan a los seres humanos. En realidad, su inter茅s inicial era encontrar soluciones para el c谩ncer, pero cambi贸 de rumbo en su carrera y se encontr贸 con el desaf铆o de comprender a los coronavirus.

鈥淐uando estaba cursando los primeros meses de mi carrera universitaria sent铆a que podr铆a curar el c谩ncer. Pero a medida que conoc铆a y sab铆a m谩s, me empec茅 a dar cuenta que curar el c谩ncer era una tarea muy compleja y que comprend铆a varias patolog铆as. Aun despu茅s de muchos a帽os trabajando en investigaci贸n b谩sica, nunca esper茅 llegar a ver que los resultados de mi investigaci贸n iban a poder ser aplicados en el control de una pandemia como la actual鈥, cont贸 la cient铆fica a Infobae.

Se gradu贸 como bi贸loga en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en 1994. Despu茅s tuvo una beca del Conicet para hacer el doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, con V铆ctor Romanowski como director. 鈥淎lejandra Tortorici hizo una de las mejores tesis que dirig铆 -cont贸 a Infobae Romanowski, investigador del Conicet y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virolog铆a-. Ha aportado grandes contribucionees para la comprensi贸n del coronavirus desde antes de la pandemia. La tenacidad y la curiosidad que ten铆a cuando era tesista seguramente siguen siendo iguales鈥.



Los anticuerpos que encontr贸 la cient铆fica y que podr铆an servir como tratamiento no aparecieron por casualidad, sostuvo Romanowski. 鈥淟a historia de Alejandra demuestra que quien no busca ni tiene la capacidad de ver donde otros no miran nunca podr谩 resolver un problema que ni siquiera sab铆an que exist铆a. Tortorici empez贸 por la curiosidad que es la madre de los grandes descubrimientos mucho antes de que la pandemia actual se desarrollara鈥.

En marzo del a帽o 2001, Tortorici se fue de la Argentina para hacer un posdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos. En 2005 se incorpor贸 al equipo del doctor F茅lix Rey para hacer otro postdoctorado en el Instituto Pasteur de Francia y luego pas贸 a ser investigadora permanente en esa instituci贸n.

驴C贸mo empez贸 a interesarse por los coronavirus?, le pregunt贸 Infobae a Tortorici en la conversaci贸n telef贸nica. 鈥淢e dedicaba a estudiar la relaci贸n estructura-funci贸n de las prote铆nas que permiten que los virus entren en las c茅lulas de los seres vivos. Desde el a帽o 2013 estuve estudiando la prote铆na de entrada de los coronavirus desde un punto de vista funcional y estructural鈥, contest贸.



La prote铆na de entrada es conocida como 鈥淓spiga鈥 o 鈥渆sp铆cula鈥 (鈥漇pike鈥 en ingl茅s) y ya entr贸 en el vocabulario popular tras m谩s de un a帽o y medio de pandemia. En 2003, ya se hab铆a producido la epidemia por otro coronavirus que ahora se llama SARS-CoV-1 y que produjo la muerte de 774 personas hasta 2004. En 2012, irrumpi贸 otro coronavirus, el que caus贸 el s铆ndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), y hab铆a una mayor preocupaci贸n en el campo de la virolog铆a.

鈥淓n 2013, quisimos dilucidar la estructural tridimensional de la prote铆na de entrada de los coronavirus a trav茅s de la cristalograf铆a de rayos X. Pero una condici贸n para obtener la estructura es la formaci贸n de cristales de la prote铆na. Despu茅s de mucho esfuerzo y experimentos, no logr谩bamos obtener cristales o si lo consegu铆amos no difractaban a alta resoluci贸n鈥, explic贸 Tortorici. Otra tecnolog铆a la ayud贸.

Ya diferentes grupos de investigadores ven铆an trabajando en el desarrollo de la t茅cnica de la crio-microscop铆a electr贸nica que no depende de la formaci贸n de cristales de la prote铆na que se quiere estudiar para obtener su estructura tridimensional. El premio Nobel de Qu铆mica 2017 fue para tres investigadores, Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson, en reconocimiento a sus trabajos que ayudaron a desarrollar esa t茅cnica.

La cient铆fica argentina empez贸 a colaborar con el doctor David Veesler, experto en crio-microscop铆a, en la Universidad de Washington, y juntos consiguieron obtener la primera estructura de la prote铆na de entrada de un coronavirus. Fue un trabajo que publicaron en la revista Nature en 2016.



鈥淭ambi茅n pudimos obtener la estructura de la esp铆cula de coronavirus estacionales como NL63 y OC43, y de los coronavirus epid茅micos como SARS-CoV-1 y MERS-CoV en complejo con anticuerpos neutralizantes鈥, detall贸 Tortorici. Las publicaciones resultantes de esos trabajos han sido usadas por diferentes grupos de investigadores en el mundo, incluso para el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 que fueron autorizadas para uso de emergencia.

鈥淒e golpe, nuestro tema de investigaci贸n se hizo mundial por la pandemia. Esto nos permiti贸 obtener m谩s fondos para investigar y contar con m谩s investigadores, t茅cnicos, y equipamiento -coment贸 la investigadora-. Estamos publicando entre uno y dos papers importantes cada mes y medio sobre el coronavirus, y cada d铆a aparecen nuevas preguntas para responder. Igualmente me llena de alegr铆a poder estar aplicando mi conocimiento b谩sico en la resoluci贸n de un problema mundial. Hasta hace muy poco nadie conoc铆a a los coronavirus, a pesar que algunos nos infectan a帽o a a帽o y nos causan resfr铆os鈥.



La construcci贸n del conocimiento tambi茅n le posibilit贸 llegar a los anticuerpos que podr铆an usarse como terapia. 鈥淐omo consecuencia de una infecci贸n, se generan anticuerpos no neutralizantes y neutralizantes. Los neutralizantes nos protegen y es la manera que nuestro cuerpo utiliza para defenderse de los pat贸genos. Por esa raz贸n, en muchos casos no nos enfermamos鈥, record贸 Tortorici.

En colaboraci贸n con la empresa Vir Biotechnology, se aislaron anticuerpos neutralizantes que el sistema inmune del ser humano produce naturalmente tras la infecci贸n por el coronavirus. Y luego se convirtieron en anticuerpos monoclonales para que Tortorici y su equipo de investigaci贸n estudiara el mecanismo por el cual neutralizan al virus. El resultado m谩s reciente fue publicado en julio pasado en la revista Nature.

鈥淒emostramos que el anticuerpo monoclonal, que llamamos S2X259, es capaz de neutralizar de manera potente al coronavirus que produjo la pandemia y a las variantes que surgieron en Brasil, Reino Unido y Sud谩frica. Tambi茅n determinamos la estructura tridimensional del complejo entre el coronavirus y la prote铆na Spike. Esa estructura nos permiti贸 esclarecer cu谩l es el mecanismo por el cual el anticuerpo neutraliza al coronavirus que produjo la pandemia actual: bloquea la interacci贸n entre el virus y su receptor celular鈥, explic贸 Tortorici.



Tambi茅n descubri贸 que el anticuerpo S2X259 es capaz de neutralizar al coronavirus que produjo la epidemia de 2003, y a coronavirus que infectan murci茅lagos que todav铆a no cruzaron la barrera de especie y que a煤n no infectaron a los seres humanos. 鈥淓ncontramos que el anticuerpo S2X259 tiene un amplio rango de neutralizaci贸n -precis贸- porque se une a una regi贸n de la prote铆na Spike que es muy conservada en secuencia entre diferentes coronavirus鈥.

Por su capacidad para desactivar al virus, ese anticuerpo podr铆a ser utilizado como tratamiento para la COVID-19 solo o en combinaci贸n con otro anticuerpo que tambi茅n Tortorici investig贸 y que en estos momentos est谩 en fase de investigaci贸n clinica.

La cient铆fica conoci贸 a los coronavirus en su intimidad. Y considera que el fin de la pandemia ocurrir谩 cuando se adopten tanto las medidas farmacol贸gicas, como las vacunas y los tratamientos -como los anticuerpos monoclonales- como las medidas no farmacol贸gicas. Ambas tienen peso en el control y las defiende a rajatabla. 鈥淐omo uso siempre el barbijo no tuve resfr铆os desde el a帽o pasado. Ya decid铆 que seguir茅 usando barbijo despu茅s de la pandemia鈥, reconoci贸.

Los coronavirus son virus respiratorios. 鈥淪on transmisibles por el aire y permanecen en el aire mucho tiempo. Por lo cual el distanciamiento de los dos metros no alcanza si alguien est谩 en un lugar cerrado y sin ventilaci贸n. Una persona infectada -incluso sin s铆ntomas- puede transmitir el virus a larga distancia si se encuentra en un 贸mnibus o incluso en un lugar abierto pero con muchas personas cerca como ocurre en un concierto multitudinario. El barbijo como el distanciamiento y la ventilaci贸n de espacios cerrados son esenciales para reducir las posibilidades de contagio鈥.



No es un momento para relajarse, seg煤n Tortorici. Ni en los pa铆ses desarrollados, ni en los pa铆ses con ingresos medios o bajos. 鈥淓n este momento, cada persona y cada pa铆s tiene que hacer todo lo posible para bajar la circulaci贸n del virus para que no aparezcan m谩s variantes de preocupaci贸n鈥, advirti贸. La variante Delta del coronavirus fue identificada en octubre del a帽o pasado y ya se propag贸 a m谩s de 130 pa铆ses, incluyendo la Argentina, Chile, Paraguay, Per煤, y Uruguay. Es la variante que ha generado repunte de casos en Europa y Am茅rica del Norte durante los 煤ltimos meses.

鈥淗oy el mundo se divide en dos escenarios. Por un lado, est谩n los pa铆ses con disponibilidad de dosis de las vacunas contra el COVID-19, pero con gente que no se quiere vacunar, como ocurre en los Estados Unidos. Por otro lado, est谩n los pa铆ses en los que las vacunas son escasas, pero la gente s铆 quiere vacunarse porque sabe que las dosis dan protecci贸n鈥, se帽al贸 Tortorici.

Para el problema de los pa铆ses desarrollados, la cient铆fica consider贸 que la gente muestra renuencia a las vacunas 鈥減orque piensa que el desarrollo de la vacuna fue muy r谩pido, y tienen temor por los efectos secundarios que no se conocen鈥. Seg煤n Tortorici, 鈥渆sas personas deber铆an tener en cuenta que en 茅pocas normales el desarrollo de una vacuna lleva tiempo por cuestiones m谩s burocr谩ticas que cient铆ficas. La tecnolog铆a de ARN mensajero ya hab铆a sido desarrollada e investigada para enfermedades como el c谩ncer. Las etapas para evaluar la seguridad fueron iniciadas hace muchos a帽os. Es decir, se aprovech贸 una tecnolog铆a que ya estaba siendo desarrollada desde hace tiempo para frenar al coronavirus. Est谩n las pruebas con todas las vacunas autorizadas, y no hay raz贸n para tener miedo鈥.

Agreg贸: 鈥淟os efectos adversos de las vacunas tienen las mismas probabilidades de ocurrir que si se toma cualquier otro medicamento, incluso aquellos que no necesitan una receta de un m茅dico鈥. M谩s all谩 de las de ARN mensajero, Tortorici subray贸 que 鈥渢odas la vacunas autorizadas protegen en un alto porcentaje contra el coronavirus original y con un menor porcentaje contra las variantes. Sin embargo, si uno se infecta con las variantes pero est谩 vacunado, las chances de desarrollar una enfermedad grave son muy bajas鈥.



La cient铆fica tambi茅n se explay贸 sobre escenario que viven los habitantes de pa铆ses de medianos y bajos ingresos como los de Am茅rica Latina. 鈥淭ienen escasez de vacunas y gente que quiere vacunarse. En estos casos, mientras avanza el plan de vacunaci贸n, es importante que la gente use siempre el barbijo, que adhiera a la ventilaci贸n de ambientes cerrados en los lugares de trabajo, que adopte el distanciamiento de 2 metros con respecto a otras personas, y que no hagan reuniones con amigos y familiares en ambientes cerrados. No significa que puede hacer una recomendaci贸n y dejar de hacer la otra. Significa que hay que adherir a todas las medidas completamente para el beneficio personal y de la comunidad鈥.

Adem谩s, Tortorici sostuvo que se deber铆a establecer el aislamiento obligatorio de las personas que ingresan a cada pa铆s y con seguimiento por una semana, incluso con las personas ya vacunadas. 鈥淧or ejemplo, para entrar en Canad谩 hay que hacer una cuarentena de 7-8 d铆as de manera obligatoria y con seguimiento de la persona y esto es as铆 desde los comienzos de la pandemia鈥, puntualiz贸.

鈥淓n Argentina, deber铆a aislarse a los que ingresan, sin prohibir o restringir a un n煤mero limitado la entrada de personas. Todo el mundo deber铆a poder entrar y salir, siempre y cuando cumpla con el aislamiento. Limitar la entrada a un numero X de personas por d铆a no tiene sentido si no se hace aislamiento y seguimiento puesto que uno puede dar negativo el d铆a que entra y positivo al d铆a siguiente鈥, argument贸.



El aislamiento estricto de los viajeros -opin贸- ayudar铆a a bloquear la entrada de cualquier otra nueva variante. 鈥淓n pa铆ses como la Argentina, donde la poblaci贸n totalmente vacunada a煤n no super贸 el 20%, la 煤nica manera de bajar la circulaci贸n del virus ser铆a con el uso adecuado del barbijo, la ventilaci贸n, el distanciamiento, y la realizaci贸n de testeos masivos diarios para aislar a las personas contagiadas y a los contactos estrechos. Obviamente el acento deber铆a estar en vacunar masivamente lo antes posible鈥, enfatiz贸 Tortorici. En la universidad en Seattle donde la cient铆fica est谩 ahora le hacen cada 15 d铆as un hisopado a ella y a todos los profesores y estudiantes. Si alguien da positivo, se tiene que aislar.