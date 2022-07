La ventaja de trabajar con una producción mixta

La experiencia es de la empresa Bl煤a Hermanos SA, donde realizan una ganader铆a de recr铆a y terminaci贸n en un feedlot ecol贸gico. La totalidad del ma铆z es para consumo propio y la soja se vende.

BUENOS AIRES (NAP) Una de las experiencias que se present贸 en la Tercera Jornada a Campo de Venado Tuerto se relaciona con la 鈥淩ecr铆a Pastoril y terminaci贸n en corrales rotativos鈥. El encargado de contar la experiencia fue Marcos Bl煤a de la empresa familiar Bl煤a Hermanos SA y cuarta generaci贸n de productores. El emprendimiento se encuentra en Cha帽ar Ladeado, Santa Fe. En un campo de 584 ha, se conjugan la ganader铆a y la agricultura con resultados dignos de considerar, si se tiene en cuenta que al final del ciclo se obtienen vacunos con 420 kilos netos y un ingreso de $86.500,40/c. 鈥淣uestro empresa familiar es hereditaria, conservamos el capital humano mediante la atenci贸n y capacitaci贸n del personal desde los peque帽os detalles, hasta los m谩s grandes, para nosotros esto es sustentabilidad social”. Pero tambi茅n: 鈥淐onservamos el capital suelo, mediante el cuidado de la estructura y su utilidad, con la mirada puesta en el largo plazo que es la sustentabilidad ambiental y tambi茅n el capital econ贸mico desde la rentabilidad y la eficiencia鈥, explic贸 Marcelo Bl煤a. El campo tiene asignadas 200ha para la realizaci贸n de ma铆z de primera, el 34%, aunque los lotes pueden variar y se asignaron 344ha de soja de primera, que representa el 60% del total. Para la ganadera se asignaron 20ha al feedlo m贸vil, que es el 3% del campo; 20ha de bajos, tambi茅n que representa el 3% del campo, superficie que en los 煤ltimos a帽os se viene mejorando con la siembra de gram铆neas. La parte asignada a la ganader铆a produce entre 300 y 400 kilos/ha de carne, que nos da mucho m谩s que la agricultura鈥. Pese a los buenos resultados de la cr铆a, mediante el sistema CBI (cr铆a intensiva de bovinos, ver charla de Mart铆n Corra Luna), la empresa decidi贸 cambiar de estrategia y comenzar a trabajar con terneros de recr铆a: 鈥淓ste a帽o dejamos de comprar terneros para la cr铆a y adquirir animales de base pastoril con 150k/c, promedio鈥, explic贸 Bl煤a.

El rodeo de recr铆a est谩 formado por un total de 1.230 cabezas de razas brit谩nicas y cruza, que fueron distribuidas en 840 terneros en 290 ha, con una carga animal de 2,9 cabezas/ha y las terneras ocupan 120/ha con una carga animal de 3,25/c/ha. 鈥淓l sistema consiste en comprar terneros de entre 140 y 150 kilos, recibirlos con la mejor alimentaci贸n y la mejor sanidad porque son muy chiquitos todav铆a, con una invernada muy liviana, con buenos resultados鈥, explic贸 Marcelo Bl煤a. Los terneros, permanecen en el per铆odo oto帽o 鈥 invierno, sobre los verdeos durante cuatro o cinco meses y salen con 250 kilos con una ganancia diaria que oscila entre los 0,700 y 0,800 k/d, seg煤n la edad del animal, para pasarlos al feedlot m贸vil y, terminarlos con unos 450k/c y se retiran a los 5 o 6 meses. Respecto del manejo anual del rodeo, el productor cont贸 que los terneros, durante oto帽o e invierno permanecen sobre los rastrojos de soja y ma铆z, con siembra previa de avena al boleo y, entre octubre y diciembre son trasladados al feedlot ecol贸gico y m贸vil. “Tenemos el campo verde todo el a帽o y si bien lo pastoreamos en forma directa, no lo dejamos solo como cobertura y el animal orina y bostea dentro de la misma parcela, no hacemos exportaci贸n, a parte vamos llenando el campo de ra铆ces y bosta para mantenerlo siempre verde鈥, explic贸 Bl煤a. Por ahora las ventas de los animales se concreta a frigor铆ficos locales, aunque podr铆amos vender a la exportaci贸n pero no hay diferencia de precios. Hoy el mercado local paga lo mismo que la exportaci贸n. Durante el per铆odo de verdeo, se obtienen entre 400 y 500 kilos de carne/ha, pero en el feedlot m贸vil las mediciones son un poco m谩s complicadas. 鈥淓l feedlot m贸vil se arma en un lote de 40 ha y se divide con alambrado el茅ctrico en dos parcelas de 20 ha cada una, en las que ponemos 1.300 animales y a su vez en se subdividen en seis parcelas en las que los animales permanecen fijos, sin rotaci贸n鈥, detall贸 el empresario. La empresa realiza las compras de los animales, entre mayo y junio: 鈥淧referimos la Cuenca del Salado, porque tenemos m谩s variedad de animales donde encontramos mestizos y brit谩nicos con 140 a 150 kilos y los machos, casi todos castrados, aunque a veces entran algunos enteros鈥, ampli贸 el productor. Los animales cuando llegan al establecimiento son recibidos con rollos de alfalfa de primera y se les aplica el plan sanitario completo. En el caso de los terneros enteros se los castra. Al finalizar la recr铆a de los animales con una edad que oscila entre los 11 y los 12 meses de vida, salen con m谩s de 250 k/c y un 铆ndice de crecimiento que se ubica entre los 0,700 y 1,1 kg/c y antes de pasarlos al feedlot se le entrega un balanceado sobre verdeos durante 20 d铆as. A la hora de la terminaci贸n que se produce en los 煤ltimos tres meses del a帽o, los animales salen con un peso neto de 420k/c. en el per铆odo de engorde reciben una dieta diaria de un balanceado formado por un 10% de n煤cleo y 90% de ma铆z entero. La ganancia diaria es de entre 1,0 y 1,1 k/c y la conversi贸n da por cada 6,3kg de balanceado, 1 kg/carne/c. La agriculturaLos suelos son de clase 1 y se destacan por tener una excelente aptitud agr铆cola, posee un relieve normal con lomas suaves y bien drenados, son profundos y f茅rtiles. A la hora de medir el agua, las precipitaciones para las estaciones de primavera y verano dan un promedio de 720 mm y en oto帽o e invierno las precipitaciones disminuyen a 200mm. En la parte agr铆cola la explotaci贸n rsiembra soja de primera, con un promedio de 48/qq/ha y para ma铆z 126/qq/ha, medidos en el 煤ltimo quinque帽o.

Pero 鈥渆n los a帽os ni帽a, la soja nos puede rendir 2qq/ha menos y el ma铆z puede darnos 10qq/h menos. Esto lo tenemos aceptado y est谩 estimado en los n煤meros. En los a帽os Ni帽o es al rev茅s, ganamos 2qq/ha en soja y 5 vo 6 qq/ha en ma铆z鈥, ampli贸 el productor.

Los n煤meros

Al combinar la agricultura con la ganader铆a en un campo mixto los n煤meros cambian en forma sustancial porque las proyecciones del negocio, con base a julio de 2022 muestran que en ma铆z con 200 ha implantadas se obtienen 12.800kg/ha y U$S690, con una renta neta del 3,28%.

Para la soja de primera implantada en 344/h, proyectan 4.800kg/ha y un ingreso de U$S 740/ha y una rentabilidad del 3,62%.

En la parte de ganader铆a la recr铆a afectada a 410 ha, deja una producci贸n de 450Kg de carne, un ingreso de U$S710/ha y una rentabilidad de 58%. Cuando los terneros pasan al feetlot ecol贸gico que ocupa 20 ha, los n煤meros cambian en forma sustancial, al obtenerse 12.000 kg/c/ha, deja un margen bruto de U$S310/c y una rentabilidad de 36%.

En tanto que la pr谩ctica de la ganader铆a en los bajos con sorgo sobre 20ha, dejaron, seg煤n la proyecci贸n de la empresa, dejaron 500kg/c/ha; a raz贸n de U$S500/c y una rentabilidad del 20%.

Ventajas econ贸micas del campo mixto.

鈥淪铆 sumamos la recr铆a de U$S900/ha y el feedlot prorrateado en todo el campo nos da U$S1.200/ha y si le sumamos la soja y el ma铆z, con U$S700 m谩s, nos da un total de U$S2.800/ha/a帽o鈥, explic贸 el productor.

En cambio, agreg贸 Bl煤a: 鈥淪铆 hici茅semos solo soja o ma铆z, tendr铆amos un margen bruto de U$S800/ha/. S铆 multiplicamos la superficie explotada por ese margen bruto nos quedar铆a una diferencia negativa de U$S2.000, nos quedar铆a U$S1.000.000, en cambio al diversificar el campo multiplicamos por 3,5 veces los resultados del campo鈥.

Para el productor la otra ventaja econ贸mica que genera la diversificaci贸n es que permite el aprovechamiento de los residuos de la planta de silo para la ganader铆a, el menor uso de herbicidas, por la mayor utilizaci贸n de los puentes verdes, la venta de diferentes categor铆as de animales y la conservaci贸n del suelo.

鈥淎dem谩s con un campo mixto tenemos trabajo para todo el a帽o y con ocupamos una mayor mano de obra en forma permanente tenemos el triple del personal comparado con la agricultura鈥, cerr贸 el productor (Noticias AgroPecuarias).