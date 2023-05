La Universidad Nacional de Chilecito diseña un software para estudiantes con hipoacusia

Investigadores de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) desarrollaron un software capaz de transcribir la voz a texto y traducirlo a lengua de señas en tiempo real. El objetivo es brindar a los estudiantes con discapacidad auditiva una herramienta que facilite su trayectoria académica.

“El desarrollo de este software piloto favorece la inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad sensorial, como la sordera e hipoacusia, durante su proceso de formación académica”, cuenta Gabriel Quiroga Salomón, director del proyecto. La idea, presentada y aprobada por la Universidad en 2020, tuvo que llevarse a cabo de forma remota por el aislamiento que impuso la pandemia.

Bautizado con el nombre “Enseñame”, el programa ya funciona en su primera versión, aunque solo cuenta con un diccionario reducido generado para poder hacer pruebas. Entre sus características se destacan cinco funciones principales. La primera es la literal, que traduce en forma secuencial (una a una) las palabras escuchadas y un avatar 3D se encarga de mostrar la traducción.

La segunda es la Lengua de Señas Argentina (LSA) que tiene una estructura gramatical propia de tiempo y sujeto, objeto, verbo, negación y pregunta. Cuando el profesor o la profesora habla, el sistema traduce a texto, interpreta la estructura, la cambia a LSA y devuelve la traducción mediante el avatar.

“Desarrollamos un algoritmo para que el sistema reconozca la voz, lo pase a texto y simule la representación que hace el intérprete”, menciona Quiroga Salomón. Y agrega que, si bien el software piloto realiza esas dos funciones, aún tiene un diccionario muy reducido de palabras y señas: “Para aumentar el diccionario trabajamos con un intérprete y desarrollamos las animaciones de nuestro avatar, para posteriormente cargarlos en la base de datos del sistema”.

El deletreo es la tercera función, que traduce letra por letra en señas aquellas palabras que no tienen traducción o no se encuentran en el diccionario. La cuarta permite conjugar verbos y la última se denomina “auto aprender”, que posibilita que la traducción no se detenga frente a palabras no encontradas en el diccionario, las deletree y guarde un registro de la seña que se agrega a la base de datos.

Presente y futuro

“Enseñame” fue presentado en múltiples eventos científicos nacionales e internacionales. En 2022 fue finalista del premio “Lueny Morrel” a la innovación educativa en educación superior y ganador del reconocimiento “José María Antón 2022” de Virtual Educa, organización creada en 2001 para fortalecer la educación en América Latina y el Caribe.

En la actualidad, el equipo de investigación continúa trabajando en la búsqueda de herramientas y aplicaciones necesarias para la mejora del avatar 3D y el desarrollo del sistema en múltiples plataformas. En esa dirección, el director del proyecto señala: “Es un software que actualmente corre en un navegador, pero pretendemos que pueda ejecutarse también como una app en un dispositivo móvil”.

Para tal fin buscan programas de financiamiento o empresas que puedan patrocinar e invertir en la iniciativa. “Necesitamos seguir trabajando en el diccionario de señas y palabras del avatar 3D. Con esta aplicación queremos llegar a las instituciones educativas de todos los niveles, organizaciones e instituciones del Estado, favoreciendo la inclusión, el derecho y el acceso a la formación”, resalta Quiroga Salomón.