La Unión venció a San Lorenzo en Formosa

El juego tuvo equilibrio en todo su desarrollo y solo en el cuarto final hubo brecha en dos dígitos. La U estuvo liderada por liderados por Elsener con 17, Spano 16, Graterol 13, Alorda 11 y Acevedo 10. En la visita hubo 17 de Safar, 16 de Alonos y 14 de Pérez.

La Unión 89-79 San Lorenzo

Con buena eficacia en el tiro de tres puntos los dos tuvieron un inicio de juego de gol por gol. En 3 minutos empataban en 8 y cerca de los 5 de acción la igualdad era en 15. El primero en parar la ofensiva rival fue La Unión que armó una corrida de 7 a 0 desde su cuarto triple en el parcial para tomar margen de 22 a 15 con Elsener y Acevedo a cargo de la ofensiva. Un triple de Pérez frenó la sequía de los de Boedo, aunque enfrente apareció Beavers para darle a La U su quinta anotación de tres en la fracción. Se sumó Alorda anotando bajo el aro y había 9 -27 a 18-.

Un personal 5-0 de Latorre arrimó a San Lorenzo en el inicio del segundo en un juego que ganaba vorágine, pero perdía precisión. En ese combo se sentía más a gusto el visitante que solo perdía por un triple -30 a 27- en la mitad del capítulo. Latorre y Safar eran las vías de gol, mientras que solo un triple y libre de Elsener habían alimentado al local en 6 minutos de juego. La consecuencia fue lógica: San Lorenzo pasó a ganar -33 a 31- con un triple de Safar.

En los 3 minutos finales del cuarto todo siguió en la misma sintonía. San Lorenzo cerró su defensa, enfrente sumó variantes -Cardo y Barrios- y tenía ventaja de 6 -40 a 34-. Solo 5 puntos de La Unión hasta ahí y lo pagaba caro. Llegó respuesta, más que oportuna. Carrera de 4-0 vía Marina y Spano para ponerse a dos -40 a 38- y un triple de Spano en la última para quedar a la mínima -42 a 41-.

Con 4 puntos de Acevedo y dos de Spano, La U pisó en el tercero con un 6-0 que lo devolvió al frente -47 a 42-. Alorda volvió a sumar en la pintura y los de Narvarte ganaban por 6 -50 a 44-. Con Alonso atacando profundo los de Boedo empujaban de nuevo -53 a 51- ya cerca de la mitad del parcial y con el mismo Alonso, ahora de larga distancia, de nuevo mandaban en los números -60 a 58-. Spano lo igualó enseguida en 60 para recorrer los 3 minutos casi como toda la noche, pegados. Elsener atacando el aro ganó dos oportunidades para ir a la línea donde con un 3 de 4 tenía al local arriba 65 a 63 y en la última del local Alorda cacheteó un rebote y los de Narvarte se fueron al descanso 67 a 63.

En 42 segundos del cuarto final La Unión le mostró todas las chapas juntas a San Lorenzo. Triple de Elsener, gran defensa, triple de Spano y un 6-0 para, por primera vez en la noche, encontrar a uno con margen de dos dígitos -73 a 63-. Costó anotar después, Spano salió con una molestia muscular, pero ganó protagonismo Beavers para subir por 11 -76 a 65-.

Los 5 minutos finales llegaron con 7 a favor de La U -78 a 71- y con un par de bajas más. A Spano se sumaron Marina y Nuno por 5 faltas, pero sobraban las intenciones de sostener el mando. Graterol fue vital con 6 anotaciones -84 a 71- en fila y a falta de 3 minutos había nueva máxima -13 con un 84 a 71-. Derroche de energías en el local para cuidar su cristal y tenía premio enfrente: Moresco anotando un triple establecía 16 -87 a 71- con 2 minutos por jugar. Mucho a favor ahora, casi todo en realidad, porque si bien la visita siguió su búsqueda -achicó a 10- ya esos 16 conseguidos estaban fuera de alcance. {

Informe y fotos: Prensa La Unión.