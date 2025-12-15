La Unión fue contundente en Junín y se quedó con la victoria

El conjunto formoseño se impuso por 85-66 en el Fortín de Las Morochas. El Turco volvió a mostrar falencias defensivas y aún no logra festejar como local en la temporada.

Por una nueva fecha de la Liga Nacional, Argentino de Junín volvió a tropezar en condición de local y cayó con claridad frente a La Unión de Formosa por 85 a 66. El equipo de Adrián Capelli, que buscaba su primera victoria en casa en la temporada, no pudo sostener el ritmo del rival y sufrió una nueva derrota ante su gente.

El inicio del encuentro fue parejo, con ambos equipos concentrados en ofensiva. En el Turco se destacó el buen comienzo de Dana Tate Jr., mientras que en la visita Windi Graterol se hizo fuerte dentro de la zona pintada. Con acciones equilibradas y alto goleo, La Unión logró cerrar el primer cuarto por la mínima diferencia, 23-22.

En el segundo período comenzaron los problemas para el conjunto juninense. Las desconcentraciones defensivas fueron bien aprovechadas por el equipo formoseño, que encontró una gran efectividad desde la línea de tres puntos para despegarse en el marcador. La visita se fue al descanso largo con una ventaja de 48-36, manejando los tiempos del partido.

Lejos de reaccionar, el dueño de casa continuó sin respuestas en el tercer cuarto. La Unión mantuvo la intensidad y claridad en ataque, estirando la diferencia y alcanzando la máxima del juego, 64-48, ante un local que no logró ajustar en defensa ni encontrar fluidez ofensiva.

El cierre fue para el olvido para el Turco. Los errores se multiplicaron y la impotencia se hizo notar, mientras que La Unión no bajó el ritmo y selló una sólida victoria por 85-66, llevándose un triunfo importante en condición de visitante.

Informe y fotos: Prensa Argentino.