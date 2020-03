La Unión decide que pasos seguir tras la suspensión de la Liga

Luego de analizar la evolución de la crisis provocada por el Coronavirus, la AdC resolvió suspender hasta el 30 de marzo la temporada actual de la Liga Nacional de Básquetbol. Por ahora, estas son las medidas que han tomado los clubes de la competencia. Tres de ellos a causa del protocolo de prevención del virus (Ferro, Instituto y Comunicaciones) y los restantes por la suspensión de la campaña. En cuanto a La Unión de Formosa, tras el regreso de la delegación desde Buenos Aires, este lunes habrá una reunión y luego la dirigencia dará a conocer los pasos a dar. (Foto principal- La Unión de Formosa definirá este lunes que hará ante la suspensión de la Liga).

El panorama en cada uno de los clubes (Informe Básquet Plus).

Ferro: No tienen permitido entrenarse hasta el sábado que viene debido a que Joel Wright volvió de Estados Unidos a principio de la semana pasada.

Instituto: No se entrenarán hasta el miércoles por protocolo tras volver de jugar en Brasil por la BCLA. Harán cuarentena hasta ese día.

Comunicaciones: El plantel está en cuarentena y no realizará entrenamientos hasta el sábado, ya que Novar Gadson retornó de Estados Unidos el 7 de marzo.

Olímpico: La Comisión Directiva decidió licenciar al plantel profesional y jugadores reclutados hasta el 23 de marzo.

Regatas: El lunes, el plantel tendrá el día libre y luego se decidirá cuáles serán los pasos a seguir en los próximos días.

Estudiantes de Concordia: El grupo parará hasta este miércoles y luego se decidirá cómo siguen.

Bahía Basket: El club decidió darle licencia por diez días a todos los jugadores del plantel.

Boca Juniors: Entrenaron esta mañana y hablarán con dirigentes y médicos para tomar una decisión. Mañana no entrenan.

San Martín de Corrientes: Decidieron licenciar a sus equipos de Liga Nacional y Liga de Desarrollo hasta el 23 de marzo.

Atenas: El plantel está citado para este miércoles y en esa reunión se decidirá cómo se sigue en el día a día.

Hispano Americano: Suspendieron los entrenamientos hasta el 23 de marzo para cumplir los protocolos de sanidad.

Obras: Cancelaron el entrenamiento del sábado y volverán a entrenar este lunes.

Quimsa: No han entrenado y este lunes se juntarán para resolver lo que sucederá en los próximos días.

Gimnasia: Han entrenado regularmente, bajo las precauciones de higiene emitidas por la AdC.

La Unión: Llegaron de Buenos Aires y este lunes se reunirán para establecer los pasos a seguir.

Argentino: El club decidió otorgarle licencia a todo el plantel, que volverá a los entrenamientos el 23 de marzo.

San Lorenzo: La institución le dio licencia a todo el plantel hasta el 23 de marzo y cada jugador puede volver a su lugar de origen.

Peñarol: Decidieron no entrenar ayer y hoy. Tendrán una reunión en las próximas horas y, a partir de allí, resolverán qué hacer.

Libertad: Mañana tendrán una reunión. Pero, por el momento, el plantel no entrenará hasta este martes.

Platense: Aún no han tomado una decisión en relación a los extranjeros, pero los jugadores no entrenarán hasta el 23 de marzo.

En las últimas horas, los extranjeros de Atenas, Boca y Bahía Basket partieron con sus familias tras recibir el visto bueno de sus respectivos clubes.