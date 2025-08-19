La Unión de Formosa comenzó su pretemporada en el Cincuentenario

El plantel formoseño puso en marcha los entrenamientos bajo las órdenes de Guillermo Narvarte, tras realizar los estudios médicos y físicos de rigor.

Luego de cumplir con los chequeos médicos y físicos, el plantel de La Unión de Formosa tuvo, en mañana del lunes, su primera sesión de trabajo. Fue en el Polideportivo Cincuentenario con el entrenador Guillermo Narvarte al frente.

Allí estuvieron Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Franco Alorda y Mariano Marina, seis de las nueve fichas mayores del equipo, más los jugadores menores, teniendo en principio un momento para la bienvenida de Narvarte y sus iniciales premisas al grupo, para que luego Daniel Pasquali, preparador físico, tome el mando en las tareas. Más adelante, ya con pelota en escena, continuaron con esta primera sesión de entrenamiento.

Hay que recordar que La Unión tiene contratados siete mayores, con el extranjero Tomas Nuno que se sumará al grupo en días, restando dos fichas para cerrar el plantel que afrontará la Liga Nacional 2025/26 con fecha de inicio para el 24 de septiembre con la particularidad que esta temporada serán 19 los equipos en escena.

Informe y fotos: Prensa La Unión.