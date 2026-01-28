La Unidad Especial Policía Ecológica de Formosa trabaja sin descanso en esta temporada de Laguna Oca

En diálogo con AGENFOR, el nuevo jefe de la Unidad Especial Policía

Ecológica (UEPE) de Formosa, Omar Ricardo López Otero, se refirió al

trabajo que realizan en la Reserva de Biósfera Laguna Oca y dijo que los

visitantes, principalmente, se acercan a “conocer la diversidad de especies

que tenemos y la fauna autóctona del lugar”.

“En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, de ambientes acuáticos,

como yacaré, lobitos de río, carpinchos, nutrias, como así también reptiles,

lagartos overos, diversidad de especies, tanto acuáticas como terrestres”,

indicó.

Y especificó: “La presencia de estos ejemplares, como el caso del lagarto

overo y el lagarto colorado, son uno de los atractivos de la gente, más que

nada de los estudiosos de la fauna”.

Asimismo, el agente explicó que también los concurrentes pueden

encontrarse con diferentes especies de ofidios como la boa curiyú y aclaró

que, “si bien son especies no agresivas” las personas pueden dar aviso al

personal policial que, con los elementos de protección personal y los

equipamientos pertinentes, procede al rescate y, luego, su reubicación en

otro sector de la Reserva menos transitado.

En cuanto a las actividades que pueden realizar en el espejo de agua, Otero

confirmó que no está permitido su ingreso porque “no están dadas las

condiciones” y dijo que ese es un control permanente que realiza la Policía.

Pero sí existen otras propuestas que lleva adelante el Ministerio de Turismo

los fines de semana como cabalgata, paseo en embarcaciones náuticas,

entre otras, libres y gratuitas para los transeúntes del lugar.

“El espacio está protegida porque tenemos una diversidad de especies, no

solamente en fauna y flora, sino también tiene una categoría de reserva de

biósfera y eso hace de que tenga que cuidarse todos los ambientes”,

explicó.

Y aclaró: “Aquí no es que se puede, por ejemplo, venir y largar un animal,

sino que se tiene que hacer los estudios previos y eso va a determinar la

teoría de aplicación. Tenemos que entender que esto es un área protegida,

que no se puede ingresar o hacer lo que uno quiere, es un lugar protegido

justamente porque tenemos una gran cantidad de especies, no se permite la

caza”.

De esta manera, el responsable del área habló de la tarea a la que se aboca

la UEPE y precisó que apunta a la prevención, protección y conservación

de “todos los recursos naturales de la provincia tanto en flora, fauna

silvestre y recursos hídricos”.

“A nosotros por ahí nos suelen consultar, por ejemplo, por la aparición de

alguna especie y acudimos al lugar siempre con las autoridades de

aplicación. En este caso puede ser la gente de Recursos Naturales o de la

Dirección de Registro, Control y Fiscalización, ambos dependientes del

Ministerio de la Producción y Ambiente”, agregó.

Respecto a las tareas concretas en Laguna Oca, Otero indicó que “es

variada” porque “si bien somos una unidad especializada en el área de la

seguridad ambiental, también la institución policial realiza las actividades,

ya sea en los patrullajes, en la seguridad urbana, en todo lo que hace a la

construcción colectiva”.

“El personal policial de acá normalmente hace los controles, los patrullajes

en todos los sectores de las ciudades, cajeros, establecimientos educativos,

por ejemplo, estaciones de servicio, comercios. Hacen la misma actividad

que hace el policía que los vemos por ahí caminando en la calle, o sea, se

los ve caminando en la calle. Entonces también el policía, si bien está acá

en un área ambiental, también cumple toda la función de seguridad”, cerró.