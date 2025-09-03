La Tora Villar no pudo contener las lágrimas al ser consultada por la ruptura con Maxi Appap

Lucila “La Tora” Villar decidió borrar todas las fotos junto a Maximiliano Appap —conocido como Maxi Kilates, líder de la banda 18 Kilates— de sus redes sociales, y así puso fin, de forma tajante, a una relación que parecía afianzarse. La sorpresa fue mayor porque apenas dos días antes había compartido un video romántico con él.

El vínculo entre La Tora y el cantante comenzó hace aproximadamente cuatro meses. El primer contacto fue cuando ella lo invitó a participar en el espacio de streaming vinculado a Gran Hermano, donde se conocieron. Pocos días después, él la invitó a salir y desde entonces no se separaron más. La Tora incluso comenzó a acompañarlo a sus shows de fin de semana, y varios usuarios compartieron imágenes de la pareja en distintos eventos.

La confirmación pública del romance llegó a través de un video íntimo que ella publicó en sus redes sociales. En la grabación, la ex Gran Hermano 2022-23 escribió: “Feliz cumple, te amo”, acompañado de un emoji de corazón en llamas. La respuesta del cantante no tardó en llegar: “Te amo”, escribió el intérprete de éxitos como “Son de amores” y “A puro dolor”.

El romance se intensificó en junio, cuando La Tora viajó a Miami para cubrir el Mundial de Clubes. Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, presentó oficialmente a su pareja. En ese momento, ambos compartieron detalles del inicio de su relación y expresaron el entusiasmo típico de una pareja en sus primeras etapas. “Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día… flechazo”, relató ella.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja compartió distintos momentos del viaje en redes sociales: paseos por la playa, salidas nocturnas y visitas a supermercados. En una de las publicaciones, La Tora escribió: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía”, a lo que Maxi Kilates respondió: “¿Tan linda vas a ser?… Te amooo”.

Él también subió fotos del viaje con una reflexión: “Las últimas de un viaje donde tuve todo lo que necesitaba antes de retomar los shows nuevamente. No traten de ser perfectos, traten de ser felices. Es la única manera de vivir cada vez más tranquilos, enfocándose en uno mismo. Soy mi proyecto más importante”.

Ella, por su parte, le dedicó otro mensaje: “Mi chiquito hermoso, te amo”. En una de las imágenes más comentadas, posaban frente a la icónica dona gigante de Lard Lad, y en otra, se los veía juntos en una atracción acuática rodeada de vegetación.

La Tora Villar y Maxi de 18 kilates, separados: el motivo

La noticia de la separación fue confirmada por Pepe Ochoa a través de la cuenta oficial de X de LAM. En un video, el panelista anunció: “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”. En el pie del video, precisó: “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.