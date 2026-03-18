La Subsecretaría de Empleo continúa fortaleciendo el trabajo con los emprendedores locales

Sin pausas y de manera coordinada la Subsecretaría de Empleo,
dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, sigue
trabajando con los emprendedores de los distintos puntos de la provincia.
A lo largo del año, incluyendo en la temporada de verano, desde dicha área
se brindaron diferentes cursos y capacitaciones de interés para poner en
práctica la planificación y el desarrollo de emprendimientos.
Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, precisó a la
Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “se viene trabajando en
brindar diferentes actualizaciones, cursos y capacitaciones” y afirmó que
“actualmente se realiza un proceso de planificación sobre la nueva oferta
que se brindará este 2026”.
Ello comprende desde “cursos de oficios, habilidades blandas y continuar
trabajando en la formación, utilización de herramientas y desarrollo de los
emprendedores en espacios de comercialización, como el Mercado
Comunitario de Emprendedores (MCE), que existen tanto en el interior
como en Capital, a los fines de promover la economía local”.
En ese sentido, acentuó que en este primer bimestre se trabajó con
alrededor de 480 comerciantes, los cuales vendieron sus productos en las
diferentes ediciones del MCE.
También, recordó que cuentan con la Casa del Emprendedor que está
situada en Maipú N°45, donde brindan atención, asesoramiento y
acompañamiento a los comerciantes, como así también a aquellos que
tienen un proyecto para emprender.
Del mismo modo, indicó que “esta semana estamos con una convocatoria
para los gastronómicos que tienen carros y es para un nuevo espacio que se
desarrollará en el Paraíso de los Niños, buscando así generar un nuevo
sector gastronómico”.
Los interesados deben dirigirse a la oficina de la Casa del Emprendedor,
donde se les brindará la información necesaria. “Todas estas propuestas son
parte de las política públicas que brinda el Gobierno de Formosa de manera
totalmente gratuita”, concluyó.
La Subsecretaría de Empleo continúa fortaleciendo el trabajo con los emprendedores locales
Sin pausas y de manera coordinada la Subsecretaría de Empleo,