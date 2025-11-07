La Sub-17 de Placente avanzó a los 16avos del Mundial tras vencer a Túnez con otro gol de Jainikoski

El juvenil de River volvió a convertir y la Albiceleste sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen que se disputa en Qatar.

En otro partido intenso y muy parejo, la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente logró una nueva victoria en el Mundial de Qatar. Con un golazo de Facundo Jainikoski, la Albiceleste derrotó por 1-0 a Túnez y aseguró su clasificación a los 16avos de final del torneo juvenil.

El primer tiempo tuvo un desarrollo similar al del debut frente a Bélgica: Argentina dominó la pelota, jugó en campo rival y generó las mejores situaciones. Un remate potente de Can Armando Güner, contenido por el arquero Slim Bouaskar, y un disparo de Thomas de Martis al travesaño fueron las más claras para el conjunto nacional. Enfrente, Túnez apostó a replegarse, cortar con faltas y salir de contra, aunque sin inquietar demasiado al arco defendido por Alber Castelao.

En el complemento, ambos equipos salieron con mayor intensidad. Túnez tuvo una oportunidad clarísima a los 19 minutos a través de Fedi Tayechi, pero Castelao respondió de manera brillante para mantener el cero. Minutos más tarde, el ingresado Jainikoski, figura ante Bélgica y nuevamente determinante, rompió la paridad con una acción individual de gran calidad.

El delantero de Argentinos Juniors inició la jugada en mitad de cancha, combinó con De Martis y, tras una gambeta, sacó un fuerte remate cruzado desde la medialuna que se clavó contra el palo derecho para decretar el 1-0 final. El joven atacante celebró con emoción, buscando a su madre en la tribuna para dedicarle el tanto.

Con el resultado a favor, Argentina no se refugió, siguió buscando ampliar la ventaja e incluso Jainikoski volvió a estrellar un tiro en el travesaño. Finalmente, el equipo de Placente sostuvo el resultado y completó una actuación sólida para avanzar a la siguiente fase con puntaje ideal.