La Senadora González aclaró que las obras para Formosa incluidas en el Presupuesto 2026 ya estaban contempladas en el proyecto votado en 2023

Asimismo, cuestionó el tratamiento irregular que se le está dando al

documento.

En diálogo con AGENFOR, la senadora nacional por Formosa, María

Teresa Gonzalez, aclaró que las obras para la provincia incluidas en el

proyecto del Presupuesto 2026 ya estaban contempladas en el Presupuesto

2023 que, recordó, “fue el último votado por el Congreso de la Nación”.

A su vez, apuntó contra ciertos sectores partidarios y medios de

comunicación que buscan instalar que fue una decisión política del

Presidente incluir ciertas obras para Formosa en dicha normativa.

“Dicen que la Autovía Norte con el reemplazo del Puente Blanco estaría

incluida en el presupuesto 2026 e iniciaría en marzo; y no solamente esta,

sino a otras rutas, tanto la 95 como la 86, como la Autovía que nos une con

Mansilla, estaban absolutamente incluidas en el presupuesto 2023”, indicó.

Y ratificó, con la intención de que “toda la ciudadanía de Formosa lo sepa”,

que “todas las obras que figuran en el artículo del diario La Mañana,

realizado por el director de Vialidad Nacional, el ingeniero Padilla,

figuraban en el presupuesto 2023”.

En ese marco, la legisladora lamentó que “hace dos años estamos sin

presupuesto” lo que consideró “fundamental” porque significa que “el

Poder Ejecutivo nacional es el que direcciona las partidas presupuestarias a

gusto y piacere”.

“El Presupuesto presentado por el Gobierno nacional fue tratado de una

manera prácticamente exprés en la Cámara de Diputados con los

consabidos reclamos del bloque de Unión por la Patria que, inclusive,

tuvieron que prácticamente obligar a la Comisión de Presupuesto a invitar a

los funcionarios de las respectivas áreas a que vinieran a dar

explicaciones”, señaló.

Y aseveró que, por todos los medios, desde el Ejecutivo nacional “se trató

que ese Presupuesto no se viera reflejado en una sesión como correspondía,

ni discutido en sesión como lo reclamaba el bloque de Diputados de Unión

por la Patria y otros bloques”.

Esto quiere decir, sostuvo González, que “al día de la fecha, Argentina se

encuentra sin Presupuesto, en espera de la nueva conformación del

Congreso que va a realizarse a partir del 10 de diciembre”.

“Con una nueva conformación de bloques, donde a partir de ahí

nuevamente hay que conformar las comisiones, incluida la Comisión de

Presupuesto, como otras necesarias y fundamentales para el tratamiento del

Presupuesto y de nuevo dictaminar, ya que los dictámenes de mayoría y de

minoría presentados en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de

Diputados caen ahora para el 10 de diciembre”, explicó.

Entonces, profundizó, “no deja de ser una carta de buenas intenciones las

que Vialidad Nacional enumera en este artículo” porque “durante todo este

año, no solamente las obras estuvieron paralizadas, sino que además se

adeudaba un sinnúmero de certificados a las diversas empresas que

participan en ellas”.

“Sin lugar a dudas, como también lo aclara el representante de Vialidad

Nacional, se han pagado algunos certificados adeudados y, en algunos

tramos y en algunas obras las empresas, porque son varias, están

reacondicionando los movimientos”, argumentó.

Y ratificó: “Pero, de ahí a afirmar y a decir que la Autovía Norte con el

reemplazo del Puente Blanco estaría incluida en el presupuesto 2026 e

iniciaría en marzo, hay un largo trecho”.

De esta manera, la Senadora fundamentó que, en primer lugar, “el

Presupuesto no ha sido tratado en Cámara de Diputados y posteriormente

en el Senado de la Nación”; y, en su condición de miembro de la Comisión

de Presupuestos de la Cámara alta y la Comisión Bicameral de Decretos de

Necesidad de Urgencia del Senado, aseguró que “cada proyecto tiene que

tener su partida presupuestaria y acompañarse con el desarrollo y el

porcentaje del monto que va a ser designado anualmente a cada obra”.

“Es decir, que para que esto deje ser una mera carta de buenas intenciones

es necesario lo básico y fundamental en cada obra de infraestructura, del

tamaño y dimensión de las que estamos hablando: el monto, el tiempo de

ejecución, ya que son obras de gran magnitud, por lo tanto, la mayoría

incluida, la Autovía Norte, conlleva más de un año de ejecución”, esbozó.

Por lo tanto, insistió, “estamos en presencia de obras plurianuales y el

Presupuesto tiene que reflejar las distintas partidas presupuestarias que va a

conllevar esa obra con sus respectivos porcentajes, año a año”.

En el artículo al que refiere González también se sostiene que “la Autovía

que nosotros teníamos proyectada a la ciudad de Clorinda, que sería

extremadamente necesaria, ya que nos une con la República del Paraguay,

no se estaría construyendo, pero que sí están en carpeta varios proyectos de

arreglo, de mejoramiento con pavimentación caliente, con pavimentación

en frío, con recapamientos”.

“Pero en ningún momento de todo el artículo hablamos de tiempo de

ejecución, hablamos de monto de obra y, por sobre todas las cosas, de

tiempo de finalización. Y estos son conceptos que absolutamente deben y

tienen que figurar para aseverar y hacer una afirmación de estas

características” reprochó.

DNU 461/25

En esa línea, la Legisladora recordó que este año también el Ejecutivo

nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°461/2025 en

el que propuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y,

durante esa sesión, “tuve la participación en la explicación, diagnóstico y

estado de rutas nacionales de toda la provincia de Formosa”.

“Y efectivamente esas rutas nacionales son las que están puestas aquí, en

este informe que da el Director Nacional de Vialidad, pero está faltando

algo fundamental para concretar estas obras, este informe debería haber

estado acompañado, no solamente del plazo sino también el tiempo de

ejecución y el monto que conlleva cada una de ellas. Es así como nosotros

podríamos aseverar que las obras se iniciarían en marzo”, consideró.

Y, reiteró que, en el Presupuesto 2023, están plasmadas “con sus

respectivos montos y tiempos” y que “algunos tramos ya se encuentran en

un estado de avance de un 80%, de un 70%, en otro caso de un 5% para

terminarlo, es decir, en presencia precisamente de obras que ya venían

desarrollándose en la provincia de Formosa y que para permitir la ejecución

activa de las mismas tiene que estar el presupuesto aprobado”.

“Y el presupuesto aprobado significa previamente consensuar los tiempos y

también el desembolso, porque no es lo mismo que el primer año, es decir,

que el 2026 tenga un porcentaje del 5 o del 7% de inversión y patear el

resto del porcentaje, es decir, un 43 o un 38% para los años subsiguientes”,

resaltó.

Y concluyó: “Es fundamental, por sobre todas las cosas, que los ciudadanos

sepan que los proyectos y el Presupuesto tienen todo un trabajo paralelo en

el que se estudian, se consensuan y se priorizan las necesidades del pueblo

formoseño”.