La Selección argentina cerró unas Eliminatorias históricas y ya piensa en el gran objetivo: el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron una participación inolvidable y en unos meses buscarán conseguir su cuarta estrella.

La Selección argentina cerró una inolvidable participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una anecdótica derrota 1-0 ante Ecuador, que también sacó su boleto para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Los campeones de América y del mundo, que son dirigidos por Lionel Scaloni, dominaron de principio a fin en estas Eliminatorias y acumularon un total de 38 puntos, sacándole una muy clara ventaja a sus perseguidores.

De esta manera, no solo demostraron que se siguen tomando cada partido como si fuese el último, sino que les regalaron a los fanáticos de la “Albiceleste” encuentros históricos como los triunfos ante Brasil por 1-0 en El Maracaná y el inolvidable 4-1 en El Monumental, con baile incluido. Dato no menor, es la primera vez que la Selección termina por delante de Brasil en unas Eliminatorias desde las del Mundial 2002.

La “Scaloneta” tendrá un 2026 que comenzará con una gran exigencia, ya que lo más probable es que en marzo se enfrenta con España en la Finalissima. Sin embargo, el gran desafío será el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Selección llegará en un gran momento al Mundial, ya que sabe como jugar (y ganar) este tipo de competencias y tiene un estilo de juego muy marcado que absolutamente todos sus jugadores interpretan a la perfección.

La gran incógnita de cara a la cita mundialista será la presencia de Lionel Messi, quien llegaría a dicha competición con casi 39 años e incluso puso en duda su participación el jueves pasado luego de la goleada 3-0 a Venezuela.

Pero el astro rosarino sigue demostrando un grandísimo nivel cada vez que se pone la camiseta “Albiceleste” y todo indica que llegará en buenas condiciones.