La Selección Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola

Con una formación cercana a la ideal en cuanto a nombres, pero con un esquema diferente con tres centrales, Argentina salió a jugar un amistoso ante un rival que puso todas sus ganas y su voluntad para disputarle cada pelota. Entonces, el partido fue mucho más parejo de lo que cualquier espectador se hubiese imaginado. Y por eso, Gerónimo Rulli, reemplazante del Dibu Martínez, debió intervenir en un par de ocasiones para mantener el cero.

Con el correr de los minutos, la Selección fue haciendo pie en el partido y comenzó a mandar desde la tenencia, con Thiago Almada como pegamento en casi todos los avances. Por eso, el trámite se fue volcando hacia el conjunto de Scaloni, que encontró la ventaja cerca del final del primer tiempo: Messi comandó el ataque por la derecha y habilitó en profundidad a Lautaro, que de media vuelta definió al primer palo para colocar el 1-0.

La segunda parte ya fue otra historia, porque Angola empezó a sentir el rigor del encuentro y Argentina pudo monopolizar la pelota para sostener el control del juego. Y con esa simple premisa, las llegadas frente al arco rival no tardaron en producirse, aunque faltó puntería para aumentar la ventaja.

A medida que transcurría el tiempo, empezaron a llegar las variantes, con la salida de los consagrados y el ingreso de las nuevas figuras que buscan ganarse un lugar para el Mundial. En ese contexto, llegó el segundo tanto, cuando Lautaro devolvió gentilezas con Messi y lo dejó de cara al gol. El capitán, sin problemas, cruzó el zurdazo para sellar el marcador.

Ya no hubo tiempo para mucho más, apenas para los debuts oficiales de Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni, además de más minutos para Emiliano Buendía y José Manuel López. Pasó así un amistoso más, que sirvió para que la AFA engrosara sus arcas con un cachet millonario y para que Scaloni siga buscando nombres para el recambio. Desde lo futbolístico, poco y nada, más allá de un nuevo triunfo ante un rival menor que mostró mucho más de lo esperado.