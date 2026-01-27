La salud pública de Formosa marca un nuevo hito con el primer trasplante de corazón realizado por un equipo 100% formoseño

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” vivió
horas de profunda emoción y compromiso con la realización de un nuevo
trasplante cardíaco, un procedimiento que vuelve a posicionar a la institución
como referente regional en medicina de alta complejidad. El operativo, que se
llevó adelante durante el último fin de semana, involucró a un amplio equipo
de profesionales y demandó una coordinación precisa durante más de 20
horas.
El llamado del INCUCAI, recibido alrededor de las 22 horas del día viernes,
marcó un antes y un después en la vida de un formoseño, un paciente de 54
años con antecedentes de miocardiopatía dilatada de origen idiopático,
deterioro severo de la función cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada. El
mismo se encontraba en lista de espera en situación de emergencia para
trasplante cardíaco.
A partir de esa comunicación, se puso en marcha un complejo operativo de
trasplante multiorgánico. Mientras el tiempo se convertía en un factor crucial,
en los pasillos del HAC se respiraban aires de esperanza, emoción, vida y
compromiso. El trasplante no solo significaba una nueva oportunidad para el
paciente, sino también uno de los desafíos médicos más significativos para el
equipo de salud del hospital.
Finalizada la etapa de ablación, el órgano fue trasladado al HAC, donde se
llevó a cabo el implante mediante un trabajo articulado y multidisciplinario
que involucró a diversas áreas de la institución: autoridades y direcciones
administrativas, médicos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares,
enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia,
bioquímicos, el equipo de procuración del CUCAIFOR, asistentes sociales y
personal administrativo.
“El trasplante de corazón es uno de los hitos más complejos y significativos de
la medicina moderna en nuestro país. Formosa es referente regional en esta
práctica desde hace muchos años y hoy estamos orgullosos de concretar un
nuevo trasplante con un equipo íntegramente conformado por profesionales de
nuestra institución”, destacaron desde el equipo de salud.
La emoción y el entusiasmo que acompañaron este procedimiento reflejan la
vocación de servicio, el compromiso y la excelencia profesional de cada uno
de los integrantes que hacen posible que el Hospital de Alta Complejidad
continúe salvando vidas y escribiendo nuevas páginas en la historia de la salud
pública.