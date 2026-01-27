La salud pública de Formosa marca un nuevo hito con el primer trasplante de corazón realizado por un equipo 100% formoseño

El Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” vivió

horas de profunda emoción y compromiso con la realización de un nuevo

trasplante cardíaco, un procedimiento que vuelve a posicionar a la institución

como referente regional en medicina de alta complejidad. El operativo, que se

llevó adelante durante el último fin de semana, involucró a un amplio equipo

de profesionales y demandó una coordinación precisa durante más de 20

horas.

El llamado del INCUCAI, recibido alrededor de las 22 horas del día viernes,

marcó un antes y un después en la vida de un formoseño, un paciente de 54

años con antecedentes de miocardiopatía dilatada de origen idiopático,

deterioro severo de la función cardíaca e insuficiencia cardíaca avanzada. El

mismo se encontraba en lista de espera en situación de emergencia para

trasplante cardíaco.

A partir de esa comunicación, se puso en marcha un complejo operativo de

trasplante multiorgánico. Mientras el tiempo se convertía en un factor crucial,

en los pasillos del HAC se respiraban aires de esperanza, emoción, vida y

compromiso. El trasplante no solo significaba una nueva oportunidad para el

paciente, sino también uno de los desafíos médicos más significativos para el

equipo de salud del hospital.

Finalizada la etapa de ablación, el órgano fue trasladado al HAC, donde se

llevó a cabo el implante mediante un trabajo articulado y multidisciplinario

que involucró a diversas áreas de la institución: autoridades y direcciones

administrativas, médicos cardiólogos y cirujanos cardiovasculares,

enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, técnicos en hemoterapia,

bioquímicos, el equipo de procuración del CUCAIFOR, asistentes sociales y

personal administrativo.

“El trasplante de corazón es uno de los hitos más complejos y significativos de

la medicina moderna en nuestro país. Formosa es referente regional en esta

práctica desde hace muchos años y hoy estamos orgullosos de concretar un

nuevo trasplante con un equipo íntegramente conformado por profesionales de

nuestra institución”, destacaron desde el equipo de salud.

La emoción y el entusiasmo que acompañaron este procedimiento reflejan la

vocación de servicio, el compromiso y la excelencia profesional de cada uno

de los integrantes que hacen posible que el Hospital de Alta Complejidad

continúe salvando vidas y escribiendo nuevas páginas en la historia de la salud

pública.