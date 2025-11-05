La reconstrucción fílmica complica aún más a César Sena y revela la presencia de Fabiana González y su hermana previo al crimen

Está mañana declaró Alexis Escobar, de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco. El cabo realizó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona de la casa de los Sena que confirma la llegada de César Sena con Cecilia en la mañana del 2 de junio. Además esta reconstrucción confirma que Cecilia ingresó al domicilio pero no sé registra su salida.

Otro de los datos importantes que aportó el material fílmico es que Fabiana González y su hermana se encontraban en el interior de la casa de Santa María de Oro en el momento que César habría cometido el crimen. La salida del domicilio de las hermanas es a las 10.10 del 2 de junio del 2023.

MARCELA Y EMERENCIANO

El registro de imágenes aportados por el cabo muestra que Marcela Acuña sale de la casa de Santa María de Oro el 2 de junio del 2023 a las 9.12. es decir, que no se encontraba en el lugar al momento del crimen. En tanto, sobre Emerenciano Sena, el registro de las cámaras muestran su llegada a la casa de Santa María de Oro en su camioneta a las 12.16.

En este punto, la defensa de Sena, objetó por qué no se aportó su horario de salida. El cabo Morales confirmó que Sena sale de su casa el 2 de junio a las 16:53 y regresó a las 22 del mismo día. Es decir, que estuvo durante toda la tarde, cuando se presume que el cuerpo de la víctima aún se encontraba en el interior de la vivienda.

El abogado Boniardi Cabra se entregó tras ser acusado de amenazar a un perito

El caso generó revuelo en la justicia del Chaco: el abogado Nicolás Boniardi Cabra se entregó luego de haber estado varias horas prófugo, tras una orden de detención dictada por la fiscal Rosana Soto. La Fiscalía investiga si Boniardi Cabra, conocido por su pasado como socio de Ricardo Osuna y actual defensor de integrantes del clan Sena, realizó amenazas graves contra el titular del gabinete científico del Poder Judicial.

Los hechos se remontan a la semana pasada, durante un incidente en el Centro de Estudios Judiciales, cuando el celular de Boniardi Cabra fue incautado en el marco de otra causa. En ese momento, el abogado pasó dos días detenido, acusado de presuntamente espiar a potenciales jurados en el Centro de Convenciones Gala.

El martes, Boniardi Cabra se presentó en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, donde funciona el gabinete científico. Aunque el perito informático Facundo Toledo no se encontraba allí, el abogado dejó un mensaje amenazante a una empleada: advirtió que “no tendría problemas en romper los dientes” de Toledo si éste iba a declarar a la fiscalía.

Ese mismo martes por la tarde, Toledo se presentó ante la fiscal Soto para dejar constancia de las amenazas y, como trascendió también en medios locales, informar que no logró desbloquear el celular incautado.

En las próximas horas, se espera que Boniardi Cabra declare ante la fiscalía, asistido por su abogada y esposa Rocío de Jesús Ramírez, y por el letrado Juan Martín Varas. La causa avanza con gran atención mediática, siendo seguida de cerca por la sociedad chaqueña ante la gravedad del episodio y su posible impacto en investigaciones judiciales clave.

(Norte Chaco)