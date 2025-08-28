“LA PRUDENCIA” REGRESA AL TEATRO DE LA CIUDAD

El Teatro de la Ciudad albergará una nueva función de la obra “La prudencia”, con puesta en escena a cargo del grupo “La Chamullería”, que se presentará el viernes 29 de agosto, a partir de las 21.30.

Se trata de una pieza escrita por Claudio Gotbeter, que cuenta la actuación de Aldana Marchi, Loana Silvera Martín y Violeta Cecotto y la dirección de Gustavo Medina. El staff técnico está integrado por Lola Greatti (iluminación), María Andrea Pereyra (sonido y musicalización), Loana Silvera, Aldana Marchi y Giselle Fretes (diseño de arte y vestuario)

La obra tiene como protagonistas a tres amigas: Trinidad, Margarita y Nina, quienes se reúnen para celebrar el año nuevo en el departamento de la primera, asustadas por la inseguridad reinante, harán uso y abuso de una gran virtud: “la prudencia”. Con humor disparatado, absurdo, las situaciones desembocaran en actos irreparables que aseguran las carcajadas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de siete mil pesos, pudiéndose adquirir por transferencia al alias gus.2004, cuyo comprobante debe ser enviado vía WhatsApp a los celulares 3704586213, 3704705132 y 3704589132. También se encuentra disponible una promo de dos entradas por trece mil pesos. Finalmente, se podrán comprar en puerta el día de la presentación a partir de las 20.30 a un precio de ocho mil pesos.