La producción pide un gesto de la política para recuperar confianza

CÓRDOBA (NAP) La Mesa Productiva de Córdoba reclamó de las autoridades nacionales restablecer el equilibrio fiscal y una drástica reducción de la inflación para restablecer en forma paulatina las reservas del banco Central de la República Argentina (BCRA). “Los sectores productivos vivimos hoy una enorme zozobra, producto de la crisis política del Gobierno nacional. Venimos resistiendo los efectos, cada vez más preocupantes, de un modelo económico que no comprende el valor del sector privado para la reactivación económica”, consignaron desde la Mesa de la Producción de la Provincial de Córdoba. En un documento difundido este miércoles, las organizaciones de productores cordobesa alertó sobre “La coyuntura se ha tornado extremadamente difícil y delicada, a raíz de los errores en los principales aspectos de la política económica y porque la disputa de poder en la coalición gobernante debilita la credibilidad de cualquier decisión que se tome”. Son enormes los riesgos que se avecinan si no se toma hoy mismo “una dirección clara y contundente, con un rumbo económico distinto al que se venía llevando hasta hoy”, advirtieron. Por tratarse de una crisis mayormente política y no sólo económica: “Pedimos un gesto firme a la dirigencia nacional para revisar su rumbo y establecer prioridades de manera inmediata”. Ninguno de los problemas es fácil de revertir en el marco de una crisis tan profunda, pero al menos necesitamos una base de confianza para que los actores comiencen a reaccionar y puedan minimizarse los daños provocados. Entre las prioridades de la gestión económica deberían estar, al menos, los siguientes puntos: 1) Una firme decisión política de restablecer el equilibrio fiscal, mediante el control del gasto público ineficiente y no a través de mayor presión tributaria; 2) Una política monetaria que permita reducir drásticamente la inflación, el control de la emisión, morigerar la tensión entre los tipos de cambio y la reconstrucción de las reservas del BCRA; 3) El cese de todas las restricciones e intervenciones sobre las distintas cadenas productivas que permitan restablecer la actividad (muchas hoy paralizadas) como por ejemplo sobre la exportación, la importación de insumos, la provisión de energía y combustibles, etc. “Lo que enumeramos arriba es lo urgente. Pero nos quedan por delante los mayores desafíos, especialmente porque el próximo año se avecina una nueva contienda electoral que pone en riesgo, una vez más, la posibilidad de ponernos de acuerdo en un plan económico, en beneficio de todos, y no para una facción, ni según su color político”, dijeron en el documento. Esta nueva crisis: “Nos encuentra trabajando y siempre haciendo los máximos esfuerzos para sostener el empleo, las cadenas productivas, la entrega de bienes y servicios a nuestro mercado interno y al mundo. Lo que esperamos de nuestra dirigencia, en un sentido amplio, es que tenga un gesto político de grandeza y que conduzca con racionalidad y responsabilidad una salida de esta coyuntura”, cerró el documento. Adhieren por la Mesa de la Producción de Córdoba• Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCba)• Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC)• Cámara de Comercio de Córdoba (CCC)• Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC)• Cámara de la Construcción – Delegación Córdoba (Camarco)• Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez)• Confederación Intercooperativa Agropecuaria Córdoba (Coninagro)• Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)• Federación Agraria Argentina – Distrito Córdoba (FAA)• Federación Comercial de Córdoba (Fedecom)• Sociedad Rural Argentina – Distrito Nº 4 (SRA)• Unión Industrial de Córdoba (UIC) (Noticias AgroPecuarias)