La otra vida de Bernardo, el ayudante mudo de “El Zorro”: era locutor y se volvió famoso sin hablar

Gene Sheldon fue uno de los actores más queridos de la recordada serie protagonizada por Guy Williams.

La emoción y la inspiración artística eran los pilares del director escénico Konstantín Stanislavsky para definir su método arriba del escenario. “No te creo”, era lo que usualmente les decía a sus alumnos cuando no lograban trasladar lo real a lo ficcional. Gene Sheldon hubiera superado cualquiera de estas pruebas con él.

Durante muchos años, algunos televidentes creían que su personaje de Bernardo, el asistente mudo de la serie El Zorro tenía esa dificultad en la realidad. Su performance era tan buena que muchos dudaban. Es que la plasticidad y gestualidad que mostraba eran infalibles.

Pero su capacidad para hablar estaba intacta: Gene Sheldon era músico, mimo, artista y había empezado en el mundo del espectáculo como locutor de radio.

Quién era Gene Sheldon, el actor que encarnó a Bernardo en “El Zorro”

Gene Sheldon había nacido como Eugene Hume el 1° de febrero de 1908 en Ohio, Estados Unidos. Desde muy chico el show arriba del escenario le llamó la atención porque venía de familia: su padre era mago.

Junto a Earl Hume conoció cómo era estar en un espectáculo de magia y, lentamente, se fue metiendo en esa industria. A los 17 años, con la radio como medio predominante, se convirtió en locutor y presentador en una emisora local de la ciudad de Toledo, Ohio.

De esta manera, sus primeros trabajos los hizo poniendo su voz, lejos del rol de mudo que lo haría famoso. Lentamente, el mundo musical se fue metiendo cada vez más en su vida, algo que le apasionaba.

Cómo fueron los inicios en el espectáculo de Gene Sheldon, el actor que encarnó a Bernardo en “El Zorro”

El banjo es uno de los instrumentos por excelencia de la música tradicional de los Estados Unidos y era el favorito de Sheldon. Tanto que, al ser muy hábil con él, lo tocaba donde podía. “Mr. Banjo”, le quedó de apodo.

En 1934 ese talento lo explotó de manera directa en una pantalla. En el corto de 18 minutos Susie’s Affair, Sheldon aparece tocando el instrumento de cuerdas que se caracteriza por su sonido tan particular.

Sheldon ya había cruzado el charco hacia el cine. Un año después, en 1935, jugó en primera. Hizo un pequeño rol afinando un banjo en el musical de la dupla Ginger Rogers y Fred Astaire, Roberta. De a poco su cara asomaba.

Con el correr de los años, vinieron más producciones en la pantalla grande: Television Talent, en 1937; Star of the Circus, en 1938; Lucky to Me, en 1939; Where Do We Go from Here? y The Dolly Sisters, en 1945.

El día en el que Gene Sheldon, Bernardo de “El Zorro”, trabajó en “Los Tres Chiflados”

De acuerdo al escritor Bill Cotter, uno de los más importantes estudiosos de la historia de El Zorro, Sheldon era “un intérprete versátil con experiencia en radio, vodevil, Broadway y películas”. Fue en el teatro donde desarrolló, ya por esa década, todo su expertise.

La “pantomima” es aquella representación teatral que un artista hace en el escenario en el que no hay palabras y todo se expresa de manera gestual. Sheldon lo hacía de maravillas. En YouTube circulan algunos videos que así lo demuestran.

A partir de la década del 50 sus trabajos no fueron tantos. En la lista que puntualiza IMDb aparecen las comedias de 1951, Golden Girl, y de 1954, 3 Ring Circus, con Jerry Lewis y Dean Martin. También se lo vio en los shows televisivos de Steve Allen, Ed Sullivan y Dinah Shore.

Pero, entre esas participaciones, sobresale una muy especial. Se trata de un cortometraje clásico de Los Tres Chiflados llamado Dopey Dicks, en el que satirizaban a Frankenstein. Sheldon interpretaba allí el rol de alguien que no tenía cabeza.

La trama es la de los tres protagonistas, Larry, Shemp y Moe, como los detectives que tienen que investigar qué pasa en la mansión de un científico loco. En ese lugar, le da vida a un robot/hombre para el que está buscando una verdadera cabeza humana.

Ese papel es el que recayó en Sheldon, que tenía mucha plasticidad para ese rol: nunca se le vio la cara, solo el cuerpo y los movimientos rústicos que hacía.

Así llegó Gene Sheldon a interpretar a Bernardo en “El Zorro”

Esa aptitud para decir sin palabras fue clave para su papel de Bernardo. “Sheldon estuvo tan bien como mudo que muchos espectadores llegaron a creer que el actor realmente no podía hablar”, puntualizó Cotter, el historiador de El Zorro.

El rol de Bernardo en la serie fue clave para la potencia del personaje de Don Diego de la Vega/El Zorro que encarnaba Guy Williams. El compañero mudo del héroe era el único que conocía quién se escondía detrás del antifaz negro.

Su dinámica era tan buena en pantalla como fuera de ella. La relación entre los actores de la serie, que se extendió entre 1957 y 1959, siempre fue magnífica. Tanto que, con los años, trascendió a la televisión. Guy Williams era muy amigo de Henry Calvin, el Sargento García, y Britt Lomond, el Capitán Monasterio, por ejemplo.

Era muy común que, durante los rodajes, el propio Walt Disney asistiera. El dueño de la empresa era tan fanático que dejaba, a la vez, que haya visitantes ajenos a la producción. Es así como un día el reconocido animador y caricaturista Floyd Norman, que trabajaba para la compañía, fue al estudio en el que grababan la serie.

“De vez en cuando hablé con algunos de los actores. Debido a que Disney era una familia, incluso los actores se sentían parte de ella. La mayoría era muy amable y accesible. Tanto Gene Sheldon como Henry Calvin eran muy buenos tipos”, contó Norman, en una entrevista con el medio Animated Views.

Luego, remarcó que ninguno era en la realidad igual que en sus personajes, como muchos nenes imaginaban en sus fantasías, pero que su generosidad era amplia. “Siempre estuvieron abiertos a conversar entre tomas y fueron muy amables con los visitantes del set”, agregó.

Cómo se sentía Gene Sheldon sin poder hablar en “El Zorro”

Para Sheldon, su rol de Bernardo fue su trabajo de mayor éxito. Por eso se lo tomaba con tanta pasión. Tanto que, como contenía la voz, hablaba demasiado fuera del set. En una descripción de prensa de la primera temporada de El Zorro que ubicó TN Show, aparece la descripción que hacía Dick McKay, el entonces director publicitario de Walt Disney Productions, sobre el actor.

“El talentoso Gene Sheldon, que interpreta al asistente sordomudo de El Zorro no solo habla en la vida real sino que es uno de los conversadores más ingeniosos en el mundo del espectáculo”, señalaba.

El escrito también aseguraba que quienes lo vieran actuar en el segmento de la serie “A Fair Trial” iban a dudar sobre la capacidad de hablar del artista: “Sus señas son tan reales que es difícil creer que no es mudo”.

En esa nota apareció una de las pocas declaraciones que existen de Sheldon. “A veces tengo tantas ganas de hablar durante el show que me escucho a mí mismo en voz alta. Entonces me guardo todas las energías para los diálogos que tengo fuera del escenario”, lanzó el intérprete.

En el final, el comunicado aportó más datos sobre el curriculum del actor. “Alguna vez artista de un club nocturno, Sheldon tiene un repertorio lleno de un humor divertido y un cofre repleto de chistes”.

La vida de Gene Sheldon después de “El Zorro”

Tras el fin de El Zorro nada volvió a ser como antes. A todos los actores les significó un freno a su carrera. Nunca pudieron salir de los roles que los marcaron para siempre. Sheldon no fue la excepción.

Como tenían contrato con Disney, Sheldon y los demás del elenco hicieron varias presentaciones en el parque Disneylandia en 1958. Además de los grandes desfiles, también fueron parte de las actuaciones diarias. Todas fueron un éxito.

La década del ‘60 le aportó un par de trabajos más a su filmografía. Junto a Henry Calvin participó en otra producción de Disney, Toby Tyler or Ten Weeks with a Circus, en 1960, y volvió a hacer dupla con el actor que hacía del Sargento García en el musical Babes in Toyland, en 1961. En 1970 fue su último registro: el telefilm Howdy. En ese momento, se retiró.

Si bien creció en Ohio, Sheldon se instaló junto a su esposa Margaret McCann en Los Ángeles y tuvo dos hijos: Tracy y David. El 1° de mayo de 1982 sufrió un ataque al corazón en su casa de Tarzana.