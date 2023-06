La ola polar no cede: Formosa entre las provincias en alerta por frío extremo

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo en medio de la ola polar que afecta al país desde la semana pasada, al igual que las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a la información del organismo, las alertas de nivel amarillo representan un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Una por una, todas las provincias afectadas por la ola de frío

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es uno de los distritos afectados. Para hoy, el pronóstico del clima del SMN prevé una temperatura mínima de 4 grados y máxima de 13.

En la misma situación están algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires, como el conurbano bonaerense; el corredor sur, pasando por los municipios de Dolores, Chascomús y Lezama y hasta Balcarce y Maipú; y el corredor norte y oeste, hasta las comunas de Pergamino, Junín y Lincoln.

Además, quedaron pintadas de amarillo la totalidad de las provincias de Chaco, Formosa y Jujuy; así como gran parte de Entre Ríos –a excepción del suroeste–, de Corrientes –salvo el noreste–, el centro y norte de Santa Fe.

También está afectado el este de Santiago del Estero, en algunos municipios como Belgrano, Avellaneda, Sarmiento y Rivadavia; y el norte y noreste de Salta, en localidades como Iruya, Rivadavia y General José de San Martín.

En algunas ciudades del norte argentino, como Resistencia, la mínima de hoy será de 1 grado y la máxima de 11. En otras, como en San Salvador de Jujuy, estará aún más fresco, con una mínima de 0 grados y máxima de 7. En la ciudad de Corrientes el termometro irá desde los 4 a los 12 grados; mientras que en Santa Fe capital, de 0 a 9 grados.

Las recomendaciones por el frío extremo

Entre las recomendaciones frente a este tipo de eventos de temperatura de frío extremo que enumera el SMN, y que son indicadas por el Ministerio de Salud, están:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.