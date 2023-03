La nueva moratoria previsional ya es oficial: quiénes pueden acceder y qué es la “Unidad de Pago de Deuda Previsional”

Este martes el Poder Ejecutivo promulgó el Plan de pago de la deuda previsional, la moratoria jubilatoria aprobada por Diputados hace unas semanas.

Por ello, la AM990 se puso en contacto con Silvana Corrales, quien es abogada previsional, para referirse al respecto.

Corrales comenzó explicando que la Ley 27.705 crea el Plan de pago de la deuda previsional, el cual “tendrá como objeto el ingreso de aportes previsionales por parte de personas físicas para el acceso a las prestaciones previsionales”.

Esto implica que quienes ya hayan cumplido la edad jubilatoria, es decir 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, o la cumplan en los próximos dos años, podrán acceder a una prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) pese a no contar con los 30 años de aportes obligatorios.

“Esto antes no sucedía”, explicó, “por eso era tan esperada esta ley. La novedad es que con esta ley van a poder empezar a pagar para su futura jubilación, aquellas personas que necesiten pagar los años de aporte que le falten”, dijo.

Consultada sobre qué son las Unidades de pago y cómo funcionan, dijo en primer lugar, la norma crea la “Unidad de Pago de Deuda Previsional”, la cual se refiere a “una cuota mensual que equivale a un mes de servicios aportados”. Quienes adhieran a la moratoria “podrán adquirir la totalidad de las Unidades de pago de deuda previsional que resulten necesarias para acceder a la prestación previsional correspondiente”, explicó.

Además de cumplir con la edad jubilatoria, para acceder a este sistema se precisa “haber residido en el país” y no encontrarse inscripto en relación de dependencia, como autónomo o monotributista “durante el período por el que se pretende adquirir la Unidad de pago de la deuda previsional”, agregó.

Las distintas cuotas del Plan de Pagos solo podrán ser descontadas por ANSeS de manera directa del haber jubilatorio que la entidad pagará mes a mes a quienes adhirieron a la moratoria.

En cuanto al valor de estas unidades de pago, “será equivalente a un valor del 29% de la base mínima imponible de la remuneración establecida por el artículo 9° de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias” continuó explicando.

Estas unidades de pago de deuda previsional adquiridas podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de 120 y será la ANSeS la entidad encargada de gestionar estos pagos y sus condiciones. También dijo, que “el cálculo va a ser diferente al de los anteriores, es por ello que se están actualizando los sistemas de cálculo”.

Para terminar, dijo que no es necesario tener un abogado o gestor habilitado para realizar el trámite. Puede hacerse solo “ya sea de manera presencial o virtual, recomendamos no hacerlo de manera virtual ya que puede haber problemas en el sistema”.

Todavía no están habilitados los turnos para esta moratoria y cree que para abril se van a estar dando los primeros turnos.