La novia del diputado Ameri suena para al Cantando 2020: la palabra de Ángel de Brito

Celeste Burgos protagoniz贸 un verdadero esc谩ndalo junto al legislador sanjuanino, debido a una escena er贸tica en plena sesi贸n virtual. La versi贸n de que se sumar铆a al certamen de El Trece circul贸 con fuerza. Qu茅 dijo su conductor

D铆as atr谩s el ahora ex diputado nacional Juan Ameri protagoniz贸 un verdadero esc谩ndalo er贸tico durante una sesi贸n de la C谩mara de Diputados que se realiz贸 v铆a Zoom. Sin advertir que estaba online y que lo estaban viendo todos sus colegas -al menos eso fue lo que expuso al manifestar que cre铆a que no ten铆a conexi贸n de Internet-, dej贸 ver un episodio de intimidad con una mujer que, despu茅s se supo, se llama Celeste Burgos. Las im谩genes explicitas recorrieron el pa铆s y hasta llegaron a medios internacionales que se hicieron eco de lo sucedido. En primera instancia se dijo que era su asesora, m谩s tarde 茅l coment贸 que es su mujer y que vive con ella.

Si bien hab铆a sido suspendido casi al instante, ante la enorme presi贸n social y de gran parte de sus pares, Ameri present贸 la renuncia a su cargo al d铆a siguiente, el viernes 25. La presentaci贸n fue aceptada por el presidente de la C谩mara, Sergio Massa. Apenas unas horas despu茅s del episodio hizo referencia al tema y dej贸 sentada su postura. 鈥淣o me arrepiento de lo que hice鈥 lo volver铆a a echar una y mil veces. Estaba presidiendo la sesi贸n y veo en la pantalla lo que estaba sucediendo con el diputado Ameri. No pod铆a dejar pasar una cosa de tama帽a gravedad鈥, coment贸 Massa.

Casi en simultaneo a lo acontecido, en la vereda de enfrente se empez贸 a barajar la posibilidad de que Celeste Burgos se sume al Cantando 2020. Un medio televisivo lo arroj贸 sobre la mesa y desde all铆 se fue desparramando a la velocidad de la luz. Personajes medi谩ticos suelen caer en paraca铆das del reality que se emite por la pantalla de El Trece, y este parec铆a ser un caso m谩s de esos. La reacci贸n de Marcelo Tinelli, due帽o de la productora que realiza el programa (LaFlia), tambi茅n hizo que las dudas crezcan. El conductor public贸 el video en cuesti贸n en su cuenta de Twitter y respondi贸 con risas, quiz谩s de incredulidad.

Ante las reacciones y lo que se gener贸, 脕ngel de Brito -uno de los conductores del certamen junto a Laurita Fern谩ndez- aport贸 claridad. En Los 谩ngeles de la ma帽ana, el programa que conduce por la misma se帽al, confirm贸 que Celeste no va a ser parte del certamen. 鈥淣o va a venir. Es falso, ni siquiera hubo una conversaci贸n ni con ella, ni con alguien cercano -coment贸-. Eso es un rumor que no s茅 quien hizo crecer y que de ah铆 le lleg贸 a varios colegas. Alguien tir贸 esa fruta, vaya a saber para qu茅, pero es mentira鈥.

Por otra parte, hicieron referencia a otros esc谩ndalos que tuvieron lugar en el pa铆s y que llev贸 a varios integrantes vinculados a tales episodios a sumarse a las filas de Tinelli. En este sentido, recordaron el caso de Fernanda Herrera, conocida como la abogada hot, defensora en su momento de Jos茅 L贸pez en la causa de los bolsos. La letrada se sumo al Bailando 2016 y su llegada al programa de Marcelo sembr贸 amores y odios.

A ra铆z de ese ejemplo, Karina Iavicoli coment贸 que son casos diferentes y que le parec铆a atinado que en esta circunstancia no hayan convocado a Burgos. Enseguida interrumpi贸 De Brito para aclarar que nunca estuvo en la consideraci贸n tal convocatoria. 鈥淓st谩 bien, pero esta vez no existi贸. No hubo llamado, no hubo nada. Ni siquiera fue algo que se haya analizado -dijo-. Son rumores que yo creo que salen de la pol铆tica. Ayer lunes varios picaron, pero no, es falso鈥.

El fin de semana, mientras se hablaba del tema, quien intent贸 quitarle credibilidad fue el abogado Mauricio D鈥橝lesandro. El letrado puso en duda la versi贸n y lo hizo saber: 鈥淣o creo que la llamen, es imposible. Es mucho m谩s f谩cil conseguir un cargo en una repartici贸n oficial o con otro diputado鈥.