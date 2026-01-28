La Municipalidad de Clorinda ayuda con el transporte a estudiantes de la UPLaB

Con el fin de apoyar a los estudiantes de la Universidad Provincial de

Laguna Blanca (UPLaB), el Municipio de Clorinda, a través de la

Dirección de Juventud y Cultura, facilitó un transporte para trasladarlos a

la institución educativa con un costo menor al de los valores del sistema

privado existente en la localidad.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el

director de Juventud y Cultura, Rolando Ojeda, quien precisó que “51

estudiantes de la UPLaB, hacen uso de este servicio, que representa un

importante apoyo del Municipio hacia la educación formoseña”.

“Las salidas son diarias y el horario es a las seis de la mañana desde el

edificio municipal hacia el campus universitario, situado en la localidad de

Laguna Blanca, que se encuentra a 60 kilómetros”.

Además, explicó que “la idea surgió debido a la problemática de que

muchos estudiantes no cuentan con móvil propio para movilizarse, por lo

tanto, el intendente Ariel Caniza, en concordancia al Modelo Formoseño,

propuso esta solución, acordando con los interesados el valor del boleto”.

“Sin duda alguna, en este tiempo económico difícil que está atravesando el

país, este es un gran alivio para las familias de estos jóvenes”, cerró.

Estudiantes

Una de las estudiantes, Iara Estigarribia, quien se encuentra realizando el

Curso Básico Introductorio (CBI) para la carrera de Medicina, destacó el

hecho de poder contar con este transporte. “Todos los días voy y vengo con

este servicio y lo mejor es que tengo la tranquilidad de que si me demoro a

la salida de la Facultad, sí o sí me esperan”.

También, María Itatí Rojas, otra estudiante ingresante, expresó estar muy

satisfecha con el servicio porque “es muy accesible” y lo valoró como

“importante”, ya que gracias a esta decisión “podemos ir todos los días a

cursar”.

Al cerrar, agradeció al Municipio por “darnos esta oportunidad, que es muy

útil para que cursemos nuestra carrera universitaria”.