La molienda de soja tuvo récord en enero, pero viene retrasada

Fue la 2da mayor de la historia en ese mes. Sin embargo, hasta ahora el procesamiento del poroto es 12% menor respecto de la campa√Īa anterior. Razones del n√ļmero de enero.

ROSARIO (NAP). El procesamiento de soja en Argentina alcanz√≥ en enero su segunda mejor marca en la historia para ese mes, al moler 3,2 millones de toneladas. Seg√ļn la estad√≠stica de la Bolsa de Comercio de Rosario, quedo s√≥lo detr√°s de las 4 millones de toneladas que se molieron en enero de la campa√Īa 2015.

A pesar de esta marca, el crushing de soja para la producci√≥n de harina, pellets y aceite acumula una baja de 12% hasta las 31,6 millones de toneladas en la presente campa√Īa comercial, que se extiende desde abril de 2020 a marzo de 2021.

Este volumen es ‚Äús√≥lo equiparable a lo acontecido en las campa√Īas en las que severas sequ√≠as afectaron fuertemente a la producci√≥n y redujeron la disponibilidad de soja en el mercado local‚ÄĚ, se√Īal√≥ el informe de la entidad.

Respecto de la recuperación de la molienda de soja en enero, la entidad explicó que el impulso se produjo por la reinstalación del diferencial en el pago de retenciones entre la exportación del poroto procesado (31%) y el que no (33%) y los buenos precios internacionales.

Respecto del √ļltimo punto, el valor FOB promedio de aceite de soja durante enero fue de US$ 1.032 la tonelada, m√°s de US$ 14 por tonelada por encima del mes anterior; en tanto el precio promedio de la harina se ubic√≥ en US$ 513 la tonelada, cuando el de diciembre se ubicaba en US$ 466.

‚ÄúEsta mejora en el precio de los subproductos mejora el incentivo a la industrializaci√≥n del poroto en desmedro de su exportaci√≥n sin procesar, al contrario de lo ocurrido durante gran parte del 2020‚ÄĚ, explic√≥ la BCR.

Por √ļltimo, la entidad burs√°til apunt√≥ que ‚Äúlos favorables precios de los derivados de soja han continuado durante febrero, destac√°ndose en particular el aceite de soja que en esta √ļltima semana alcanz√≥ m√°ximos en siete a√Īos‚ÄĚ