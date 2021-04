La más grande erupción estelar vista en la estrella más cercana al Sol

Unos científicos observaron y han analizado la erupción o fulguración estelar más grande de todas las conocidas de la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri.

Próxima Centauri está a poco más de cuatro años-luz de la Tierra y alberga al menos dos planetas, uno de los cuales podría parecerse a la Tierra. La estrella es una enana roja, un tipo de estrella de pequeño tamaño y baja temperatura. La masa de Próxima Centauri es aproximadamente un octavo de la masa de nuestro Sol.

El equipo de la astrofísica Meredith MacGregor, de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos, observó a Próxima Centauri durante 40 horas utilizando nueve telescopios en tierra y en el espacio. En el proceso, se llevaron una sorpresa: Próxima Centauri experimentó una tremenda fulguración estelar, un estallido de radiación que comenzó cerca de la superficie de la estrella.

En unos pocos segundos, Próxima Centauri pasó de su resplandor normal a ser 14.000 veces más brillante en la banda de la luz ultravioleta.

Si hubiera vida en el planeta más cercano a Próxima Centauri, esa ráfaga colosal de radiación ultravioleta le habría causado daños.

La fulguración en cuestión se observó el 1 de mayo de 2019 y duró apenas 7 segundos. Aunque no produjo mucha luz visible, sí generó el citado aumento espectacular de la radiación tanto ultravioleta como de radio, o “milimétrica” (por su longitud de onda).

“Anteriormente no se sabía que las estrellas podían emitir fulguraciones en el rango milimétrico, así que esta es la primera vez que hemos observado fulguraciones milimétricas”, destaca MacGregor.

Esas señales milimétricas podrían dar pistas sobre cómo exactamente las estrellas generan fulguraciones. Hoy en día se sospecha que estas erupciones de energía se producen cuando los campos magnéticos cercanos a la superficie de una estrella se retuercen y se rompen con consecuencias explosivas.

En total, la fulguración observada fue aproximadamente 100 veces más potente que cualquier otra similar observada en nuestro Sol. Con el paso del tiempo, la exposición repetida a estas fulguraciones tan intensas puede exponer las formas de vida aéreas y las de la superficie a una radiación mortal, e incluso destruir la atmósfera.

Es posible que este tipo de erupción estelar no sea un acontecimiento raro en Próxima Centauri. Además de la espectacular fulguración de mayo de 2019, los investigadores registraron muchas otras fulguraciones durante las 40 horas que pasaron observando la estrella.

“Los planetas de Próxima Centauri están siendo golpeados por algo así no una vez por siglo, sino al menos una vez al día, si no varias veces al día”, anuncia sombríamente MacGregor.

La estrella ha sido durante mucho tiempo un objetivo de estudio para quienes esperan encontrar vida más allá de nuestro sistema solar. Para empezar, Próxima Centauri está cerca de la Tierra, en comparación con las demás estrellas de interés. Su planeta Próxima Centauri b reside en la “zona habitable”, una región alrededor de una estrella que tiene el rango de temperaturas adecuado para que estos puedan albergar agua líquida en la superficie.

La habitabilidad puede, sin embargo, verse reducida si las hipotéticas formas de vida deben afrontar fulguraciones estelares tan intensas como las observadas y tan abundantes como se teme que son en Próxima Centauri.

Lo descubierto en estas observaciones y en el análisis posterior sugiere que puede haber más sorpresas en la compañera más cercana del Sol. “Probablemente habrá más tipos extraños de erupciones estelares que demuestren diferentes tipos de física en los que no hemos pensado antes”, aventura MacGregor.

El estudio se titula “Discovery of an Extremely Short Duration Flare from Proxima Centauri Using Millimeter through Far-ultraviolet Observations”. Y se ha publicado en la revista académica The Astrophysical Journal Letters. (Fuente: NCYT de Amazings)

