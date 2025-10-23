La madre de Lourdes Fernández, ex Bandana, denunció la desaparición de su hija

La exintegrante de Bandanas, Lourdes Fernández está desaparecida desde el 4 de octubre, según denunció su madre ante el Ministerio Público Fiscal. La mujer, aseguró que no tiene contacto con su hija desde principios de mes y que desconoce completamente su paradero.

La presentación fue realizada de forma formal y recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado la noche del miércoles 22 de octubre por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

Inmediatamente, personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante, en el mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

Sin embargo, las autoridades todavía no pueden encontrarla. Entonces, de momento la magistratura ordenó implantar una consigna en el lugar y se inició una averiguación de paradero.

Según La Nación, cuando fue a la comisaría la mamá de la ex Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.

A pesar de la denuncia por desaparición, Lourdes Fernández sigue activa en sus redes sociales, lo que genera un contraste con la preocupación de su madre. Hace unas horas, compartió una publicación promocionando el show que marcará el regreso de Bandana el próximo 23 de noviembre.

Por otro lado, subió una selfie a historias de Instagram en la que se a muestra junto a su gata Mia. En la imagen, la cantante aparece sonriente y relajada, mostrando un momento cotidiano de su vida.

“¡Feliz cumple! Gracias totales”, le escribió y siguió: “Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona [sic]. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo. Muchxo [sic]. Lean GG”.

También hizo un posteo del Día de la Madre en el que publicó fotos de ella junto a su mamá en distintas etapas de su vida. La descripción del post decía: “Feliz día ma te amos Felicidades a todas las mamás del mundo las que están presentes, las que te cuidan desde el cielo también”.