La lucha de María Inés Rivero contra la esclerosis múltiple: “Tuve que hacer muchos cambios en mi vida”

La ex modelo, que está radicada en Miami, dio detalles sobre la enfermedad neurológica en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios

María Inés Rivero tiene 44 años y vive en los Estados Unidos. La cordobesa fue una de las modelos más populares en la década de los 90. Gracias a su belleza y talento, construyó una exitosa carrera en el exterior y se dio el lujo de trabajar con los diseñadores más reconocidos en el mundo de la moda. El año pasado le diagnosticaron esclerosis múltiple y su vida cambió por completo.

“Estoy muy bien, lógicamente tuve que hacer muchos cambios en mi vida. El doctor me dijo que tenía que meditar, hacer yoga y cuidarme con la dieta para quitarme el estrés de la vida”, relató desde Miami en una videollamada con Guillermo Andino, conductor del ciclo Informados de todo que se emite por la pantalla de América.

“La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que está en el sistema nervioso central. Tiene que ver con la mielina, que es lo que protege al nervio, como si fuera un plástico que protege a un cable. Esa mielina se deshace y produce una cicatriz. Tenés que tener por lo menos dos de esas lesiones para poder ser diagnosticada con esclerosis múltiples”, explicó la ex modelo.

Cuando le preguntaron cómo le descubrieron la enfermedad, Rivero contestó: “Yo soy bastante sana y sentía la parte derecha de mi cuerpo débil. Iba al gimnasio para hacer pesas y sentía que tenía menos fuerza del lado derecho, se me caían cosas de las manos, si me maquillaba no era lo mismo… Fui a ver al neurólogo, que al principio creyó que no era nada en particular porque me veía bien. Hay personas que arrastran las piernas o tienen afectada la vista. En mi caso no se me notaba. Pero, en la resonancia (magnética) salieron dos lesiones, una en la parte posterior del cerebro y otra en la parte torácica”.

Además, María Inés señaló que todavía “no se sabe la causa y cómo curar esta enfermedad autoinmune”. Y aclaró que en estos casos “tu cuerpo te ataca y en vez de que tu sistema inmunológico te proteja, te ataca”. Lo único que sí se sabe es “que está conectado con el estrés”, aunque también pueden estar relacionada a otros factores.

Durante la charla, la cordobesa admitió que antes de enterarse que tenía la enfermedad, vivió un momento muy complicado en la sufrió depresión debido al huracán Irma: “Gracias a Dios se desvió, pero teníamos la sensación que iba a aplastar Miami. Yo estaba sola en casa, con bastante estrés, tratando de ver que hacer con mis cosas y con mis perros. La casa quedó con mucha humedad y me tuve que ir de mi casa. Hace un año que no vivo ahí”.

Por último, la ex modelo afirmó que se siente bastante tranquila más allá del diagnóstico porque el médico le indicó que habían podido descubrir la enfermedad en una etapa temprana y que por el momento “está dormida”, luego de realizarse varios estudios médicos. Ahora, María Inés intenta estar lo más relajada y tranquila posible para tener un buen estado de salud en general.