La Legislatura provincial designó seis nuevos jueces

Una nueva sesi贸n mixta se realiz贸 en la jornada del jueves en la Legislatura Provincial, donde se aprob贸 la renuncia de tres magistrados y la designaci贸n de nuevos jueces

En primer t茅rmino, se trat贸 las renuncias de los jueces en lo Civil y de Menores de Las Lomitas, Francisco Orella; de Instrucci贸n y Correccional N潞 2 de Clorinda, Santos Gabriel Garz贸n, y Silvia Teresa del Carmen Pando, del Tribunal de Familia, que fueron aprobadas por unanimidad.

El paso siguiente fue la designaci贸n de seis jueces: tres de ellos fueron designados para el Tribunal de Familia. Se trata de los abogados Marcial M谩ntaras, Silvia Graciela C贸rdoba y Ricardo Fernando Crespo. Los otros tres fueron Gabriela Soledad Plazas para el Juzgado de Instrucci贸n y Correccional de la Tercera Circunscripci贸n Judicial con sede en Las Lomitas; Gladis Zunilda Gaona para el juzgado Civil, Comercial y del Trabajo de la Segunda Circunscripci贸n judicial, con sede en Clorinda; y el doctor Lucio Leandro Leiva como Defensor Oficial de C谩mara N潞 1.

Al momento de ser tratada la designaci贸n de estos jueces, hubo disidencia en cuanto a la designaci贸n del doctor Ricardo Fernando Crespo, abstuvi茅ndose de votar los bloques de la oposici贸n 鈥淯CR-Frente Amplio Formose帽o鈥 y 鈥淔loro Bogado鈥, integrado por las diputadas Silvia Andraus y Miguela Arguello.

Al respecto, la diputada justicialista Otilia Br铆tez, aclar贸 que en todos los casos las postulaciones de los jueces requieren de un estudio largo para conformar las ternas e indic贸 que el Consejo de la Magistratura se compone de ministros del Superior Tribunal de Justicia, la Fiscal铆a de Estado, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, diputados por la mayor铆a y por minor铆a, y jueces.

Adem谩s, destac贸 que se trata de un proceso largo el que se lleva adelante para alcanzar una terna, donde los postulantes en primera instancia rinden ex谩menes que deben aprobarlos, hay entrevistas personales y otros requisitos, as铆 como tambi茅n se solicitan los antecedentes respectivos.

Por ello, la legisladora del PJ consider贸 al planteo de la doctora Andraus de la siguiente manera: 鈥淒a la impresi贸n, sin desmerecer su actuaci贸n, pero creo que para plantear una disidencia en la conformaci贸n de la terna hay que ser muy consciente y respetuoso de la persona que uno va a juzgar, lo que significa ver bien lo que se dice y no emitir un juicio deliberadamente por el conocimiento de una causa, de la cual creo no se interioriz贸 lo suficiente como para opinar y decir lo que dijo en la sesi贸n鈥.

Y agreg贸: 鈥淚nclusive, diciendo que quedaba en nuestra conciencia el hecho de aprobar la designaci贸n del doctor Crespo. Y este es un tema muy delicado, donde no se puede tratar a una persona as铆 porque s铆 y dejarlo estigmatizado. No est谩 bien, no es lo correcto, por eso el bloque justicialista dio su posici贸n al respecto, ya que somos conscientes y no hacemos por hacer sino que las designaciones requieren de un estudio exhaustivo para llegar a la terna. Es un proceso largo鈥.

Finalmente, sobre las sesiones especiales mixtas que lleva adelante la Legislatura Provincial, teniendo en cuenta la situaci贸n de pandemia de coronavirus, la diputada Otilia Br铆tez afirm贸 que es el vicegobernador Eber Wilson Sol铆s, presidente nato del cuerpo legislativo, el responsable de hacer la convocatoria en tiempo y forma as铆 como los temas que se tratar谩n en la sesi贸n, previamente abordados en las comisiones.