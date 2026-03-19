La Justicia de EEUU benefició a Argentina y suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por el Gobierno argentino y ordenó detener de forma temporal todos los procesos judiciales relacionados con el caso YPF, hasta que se resuelva la apelación central por la expropiación de la petrolera

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado recientemente por la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional. En definitiva, si es correcto o no el fallo de primera instancia por medio del cual la jueza Loretta Preska, que condenó al estado argentino a pagar unos USD 18.000 millones (contabilizando intereses que corren desde 2023).

El planteo argentino había sido presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando una moción urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023. La resolución de la Cámara representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.

El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre la validez del reclamo. Burford Capital es el principal beneficiario de esa decisión.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.

“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó.

Ese fallo condenatorio fue apelado y, en paralelo y mientras la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York decida, algo que ser inminente, Burford lanzó una serie de intentos para acelerar el pago. Pidió turnover de acciones, declarar al Estado en desacato, tratar de demostrar el alter ego (que el Estado y la empresa son “lo mismo”, etc. Todo eso queda sin efecto luego de la decisión de hoy.

Luego del pedido de Argentina, ayer Burford esgrimió sus argumentos contrarios diciendo que el país tiene pocas chances de que ganar la apelación, que nunca pudo demostrar que las consecuencias de su propio incumplimiento constituyan daño irreparable y que ellos sí enfrentan “graves perjuicios con cualquier suspensión”. Ahora deberá esperara.

Fallo de fondo

Ahora todo está en manos de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. No tiene fecha para decidir, pero la estadística de la Cámara indica que este tipo de cuestiones se resuelven, en promedio, en un período de entre seis y doce meses, según fuentes oficiales. Van cinco.

Lo que podría decidir la Cámara tiene tres grandes ejes: que digan que Preska se equivocó por completo en la forma de juzgar el caso (gana Argentina), que hizo todo bien (pierde Argentina) y que hay cuestiones que reconsiderar, como por ejemplo dónde se hace el fallo o que hay que recalcular el monto. En ese caso Argentina también celebrará, más allá de que la causa seguirá adelante.

Si el fallo es favorable por completo para el país, las autoridades lo considerarán “caso cerrado”, más allá de las apelaciones que seguramente llegarán.

Lo cierto es que el tribunal de alzada podría indicar que la causa debe seguir en el país o devolverle el caso a Preska para que se recalcule el monto de resarcimiento con otro rango de fechas o con un tipo de cambio puntual. “Negativo sería que digan que todo lo que dijo Preska está bien, pero no creemos que eso pase”, le dijo a Infobae semanas atrás una alta fuente del Gobierno.