La Junta Electoral brindó detalles de la audiencia sobre boletas resguardadas

La Junta Electoral Nacional del Distrito Formosa informó que se llevó

adelante este jueves 30 de octubre, una audiencia con representantes de

agrupaciones políticas y miembros del Comando Electoral, en la que se

procedió a la apertura del recinto donde se encontraban resguardadas las

Boletas Únicas de Papel (BUP) que habían presentado defectos de

impresión, motivo por el cual fueron reemplazadas antes del acto

eleccionario.

En esta oportunidad, pese a encontrarse notificadas todas las fuerzas

políticas, estuvieron presentes únicamente el doctor Armando Felipe

Cabrera, apoderado de la Alianza Frente de la Victoria; y el doctor Pablo

Míguez, en representación de Alianza La Libertad Avanza, quienes

constataron que la totalidad de los pallets que contenían las boletas

correspondientes a los 162 circuitos electorales de la provincia se

encontraban en perfecto estado y en las mismas condiciones en las que

fueron resguardadas.

Las fajas de seguridad permanecían colocadas, con las firmas de los

apoderados de todas las agrupaciones políticas que intervinieron en las

elecciones.

Estas circunstancias quedaron asentadas en un acta suscripta por los

presentes, incluyendo los apoderados mencionados y la Junta Electoral

Nacional del distrito Formosa, y fueron registradas de manera fílmica y

fotográfica.

Durante la audiencia, ambas alianzas presentes coincidieron y solicitaron

que las BUP observadas sean donadas a la Fundación Garrahan, en el

marco de su Programa de Reciclado y Medio Ambiente.

De esta manera, ambas fuerzas contendientes en las elecciones generales

2025 verificaron que dichas boletas no fueron utilizadas durante el proceso

electoral, despejando cualquier duda o información errónea que pudiera

haberse difundido.