La Junta Electoral brindó detalles de la audiencia sobre boletas resguardadas

La Junta Electoral Nacional del Distrito Formosa informó que se llevó
adelante este jueves 30 de octubre, una audiencia con representantes de
agrupaciones políticas y miembros del Comando Electoral, en la que se
procedió a la apertura del recinto donde se encontraban resguardadas las
Boletas Únicas de Papel (BUP) que habían presentado defectos de
impresión, motivo por el cual fueron reemplazadas antes del acto
eleccionario.
En esta oportunidad, pese a encontrarse notificadas todas las fuerzas
políticas, estuvieron presentes únicamente el doctor Armando Felipe
Cabrera, apoderado de la Alianza Frente de la Victoria; y el doctor Pablo
Míguez, en representación de Alianza La Libertad Avanza, quienes
constataron que la totalidad de los pallets que contenían las boletas
correspondientes a los 162 circuitos electorales de la provincia se
encontraban en perfecto estado y en las mismas condiciones en las que
fueron resguardadas.
Las fajas de seguridad permanecían colocadas, con las firmas de los
apoderados de todas las agrupaciones políticas que intervinieron en las
elecciones.
Estas circunstancias quedaron asentadas en un acta suscripta por los
presentes, incluyendo los apoderados mencionados y la Junta Electoral
Nacional del distrito Formosa, y fueron registradas de manera fílmica y
fotográfica.
Durante la audiencia, ambas alianzas presentes coincidieron y solicitaron
que las BUP observadas sean donadas a la Fundación Garrahan, en el
marco de su Programa de Reciclado y Medio Ambiente.
De esta manera, ambas fuerzas contendientes en las elecciones generales
2025 verificaron que dichas boletas no fueron utilizadas durante el proceso
electoral, despejando cualquier duda o información errónea que pudiera
haberse difundido.
