La jueza Fernández ante una audiencia clave que definirá el rumbo del juicio

SEMANA DECISIVA POR EL FEMICIDIO DE CECILIA STRZYZOWSKI

Desde las 8 de este lunes, el clan Sena y los encubridores volverán a verse las caras en una de las últimas audiencias preliminares al juicio por jurados.

La jueza Dolly Fernández, titular de la Cámara Segunda en lo Criminal, enfrentará, este lunes, una jornada judicial decisiva en el marco de la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 junio de 2023.

La magistrada deberá resolver más de quince impugnaciones presentadas por las defensas de los siete imputados, en una audiencia preliminar que podría marcar el ritmo y el alcance del juicio por jurados previsto para el próximo 28 de octubre.

Las impugnaciones abarcan una amplia gama de planteos: desde objeciones a peritos y cuestionamientos técnicos, hasta pedidos de exclusión de pruebas clave ofrecidas por el Equipo Fiscal Especial (EFE). Cada decisión que tome Fernández será observada con atención por las partes involucradas.

Los imputados son César Sena, acusado como autor del crimen; sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, señalados como partícipes primarios; y cuatro presuntos encubridores: Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. Todos enfrentan cargos graves, y sus defensas buscan limitar el alcance probatorio del juicio, que será llevado adelante bajo la modalidad de jurado popular.

La jueza Fernández suspendió la última audiencia vespertina por razones de agenda y a pedido de las partes, lo que postergó la resolución de los planteos. Sin embargo, este lunes deberá pronunciarse sobre cada uno de ellos, y en caso de que las defensas insistan, podrían intervenir las juezas Julieta Dansey y Cristina Pisarello, integrantes del tribunal de revisión.

Una vez superada esta etapa, será el turno de las defensas para presentar sus testigos, pruebas y teorías del caso. El proceso se encuentra en una instancia crítica, donde cada resolución judicial puede modificar el escenario probatorio y procesal del juicio.

La audiencia preliminar es el último filtro antes del juicio oral, y lo que se decida allí tendrá impacto directo en la conformación del jurado, la admisión de pruebas y la estrategia de cada parte. En este contexto, el rol de la magistrada cobra una dimensión central: no solo como garante del debido proceso, sino también como figura clave en la búsqueda de justicia por Cecilia.

La jornada de este lunes será en doble turno en la sede de avenida San Martín 66: luego seguirán, 24, 25 y 26, todas a las 8 , con posibilidad de extenderse a las 16 si fuera necesario. Habrá que esperar si la jueza agrega nuevas audiencias.

Por otra parte, el juicio por jurados iniciará el 28 de octubre, continuando 29 y 30 de octubre; y 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, con inicio previsto a las 7.

Desde las 8 de este lunes, el clan Sena y los encubridores volverán a verse las caras en una de las últimas audiencias preliminares al juicio por jurados.

(Norte Chaco)