La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto

Limitado pase a precios de la suba del dólar

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró a 1,6% en agosto desde el 1,9% que se había producido en julio, según informó hoy la Dirección de Estadística porteña.

De esta forma, en un año los precios subieron 37,4%, mientras que en el acumulado desde enero la suba es de 20%.

La variación de los precios en la ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar.

Esta primera foto oficial es un buen dato para el gobierno, dado que el miércoles se da a conocer la inflación a nivel nacional.

La suba estuvo impulsada por servicios financieros (5,7%), el transporte (3%), la salud (2,1%) y gastos en viviendas.

Los alimentos subieron 1%, por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y

legumbres (-1,2%).

Transporte tuvo un alza de 3,0% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

La suba en salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas.

El gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance de 1%, recreación y cultura 1,2%. El mismo porcentaje se incrementó restaurants y hoteles.

El ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.