La importante decisión de Cande Tinelli y Coti en medio de su reconciliación

Cande Tinelli y Coti Sorokin est谩 juntos de nuevo y para celebrar su reconciliaci贸n se fueron de viaje a Ibiza para disfrutar de unas paradis铆acas vacaciones en las playas espa帽olas.

La confirmaci贸n del regreso se dio luego de que la hija de Marcelo Tinelli le declarara su amor con un mensaje por su cumplea帽os.

En medio de la reconciliaci贸n, la influencer fue compartiendo fotos de las hermosas playas y del lujoso hotel en donde se est谩 hospedando con Coti, quien se encuentra de gira por Espa帽a e invit贸 a su amada para unos d铆as de relax.

En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen asegur贸 que la pareja est谩 pensando en irse a vivir juntos a Madrid.

鈥淓ntraron a un edificio s煤per lindo y fueron a ver un departamento, me cuentan que 茅l le dec铆a a Cande que el precio estaba bien, todo esto pas贸 en el barrio Salamanca鈥, cont贸.

Y agreg贸: 鈥淵o no se si el le mostr贸 una propiedad a ella o fueron juntos a ver una nueva propiedad, esto que te cuento pas贸 en las calles Claudio Coelho y Goya, entre Goya y Jorge Juan, es el barrio m谩s caro de Madrid鈥,

鈥淓lla le preguntaba a 茅l qu茅 le parec铆a el departamento, no los vieron de la mano pero si juntos, fueron por lo menos tres veces a ver esa propiedad鈥, dijo Etchegoyen.

Y cerr贸 con una filosa pregunta: 鈥淩ecordemos que la 煤ltima pareja de Cande fue Santiago Urrutia, y seg煤n lo que me contaron no termino nada bien eso, pero no voy a profundizar. 驴Ser谩 que Cande y Coti tienen planificada su nueva vida europea? Lo que est谩 m谩s que claro es su reconciliaci贸n鈥.