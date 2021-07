La ganadería de Misiones se vio afectada con las heladas

En la zona de Bernardo de Irigoyen y San Antonio se fue afianzando la producción ganadera en los últimos años, pero la situación actual no es nada favorable. La falta de precipitaciones por varios meses y ahora las heladas con temperaturas de un dígito o bajo cero en zonas rurales, afectaron considerablemente esa producción y ya empezaron a morirse animales en los campos por falta de alimentación.

Cristian Da Rosa, médico veterinario y presidente de la Asociación Agroganadera de Bernardo de Irigoyen, quien mencionó: “Las heladas sin dudas perjudicaron muchísimo la producción ganadera, sumado a lo crítico que fue la sequía del año pasado y gran parte de este”.

Si bien señaló que hubo algo de precipitaciones, no fueron suficientes. “Aún no se recuperó el faltante de agua, eso no significa que está en escasez el agua de bebida, pero sí repercutió mucho en la producción de forraje”, destacó y siguió: “cuando tuvimos suficiente humedad como para desarrollar el crecimiento de las plantas y el pasto, en ese momento entró el otoño y en esa estación la mayoría de las especies tropicales con las que contamos lentifican mucho su crecimiento, sumado a que los animales ya no venían del todo bien en el sentido alimentario-nutricional”.

Según contó el profesional de la salud animal, toda esta situación climática “repercutió mucho en la falta de agua y de pasto, la calidad del pasto era muy baja y cuando llegaron las lluvias ya era tarde para el crecimiento. Con la entrada de las estaciones más frías, donde las temperaturas bajaron considerablemente y llegaron las primeras heladas, el pasto dejó directamente de crecer, complicando aún más todo el sistema productivo, sobre todo la etapa de preñez y engorde”.

Siguiendo esa línea, Da Rosa, agregó: “Nos encontramos ante una situación atípica, nos quedan más de 60 días sin pasto y eso afectaría considerablemente todo lo que tiene que ver con la reproducción”.